Paola di Benedetto più che incredula vince il GF VIP 4: “Darò tutto in beneficenza”

Non riusciva a credere di aver battuto Patrick nella finalissima del Grande Fratello VIP 4 in onda l’8 aprile 2020 e di essere arrivata all’ultimo televoto insieme a Paolo Ciavarro. E invece Paola di Benedetto ha trionfato: è lei la vincitrice di questa anomala quarta edizione del Grande Fratello VIP. Ha conquistato il pubblico e ha salutato tutti nella finale con un gesto molto forte che non è passato inosservato. “Mi sono lasciata andare e ho mostrato quello che sono ” ha detto Paola prima di conoscere l’esito dell’ultimo televoto che l’ha vista in sfida con Paolo Ciavarro, sicuramente uno dei favoriti per la vittoria finale.

Qui il commento di Fede alla vittoria di Paola di Benedetto

Arriva anche il commento di Pupo: “Il fatto che due giovani come voi siano arrivati in finale dimostra che la gente ha bisogno di novità”. E Signorini: “Da parte via vi posso solo dire che vi voglio bene” ha detto con la voce rotta dall’emozione.

PAOLA DI BENEDETTO VINCE IL GF VIP 4: DARO’ TUTTO IN BENEFICENZA

Non sappiamo se all’inizio della sua avventura i propositi fossero questi, non sappiamo se la decisione di Paola sia stata influenzata da tutto quello che è successo all’esterno nell’ultimo periodo ma sicuramente il suo gesto è da ammirare. La vincitrice del Grande Fratello VIP 4 ha infatti annunciato che devolverà tutto il montepremi in beneficenza.

Una emozione molto diversa dal solito quella che il pubblico del GF VIP e i concorrenti hanno provato ieri sera: nessuno davanti allo studio ad applaudire, nessun abbraccio dopo la proclamazione ( anche se avrebbero potuto farlo visto che sono rimasti nella casa insieme nella loro speciale quarantena). Ma le regole sono regole e Paola non ha potuto che salutare e ringraziare uno a uno tutte le persone che l’hanno votata portandola al trionfo finale!