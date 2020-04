Il GF VIP è finito ma Zequila continua a offendere Patrick: “soldato palla di lardo” arriva la risposta

Antonio Zequila a quanto pare non si sta godendo questa quarantena senza pensieri e dedicandosi solo agli affetti a lui cari visto che, via social, trova sempre il modo per punzecchiare qualcuno e mandare frecciate. Nelle ultime ore si è scagliato ancora una volta contro Patrick Pugliese. Il che per noi non è una novità perchè quando nella casa, dopo l’ingresso di Patrick, Zequila lo aveva offeso pesantemente con frasi che avrebbero meritato una decisione forte come l’espulsione, noi qui lo scrivevamo, sui social, lo si ribadiva ma al Grande Fratello VIP Signorini faceva passare tutto come un grande scherzo. Scherzo però non era, perchè lo scherzo si sa, è bello se dura poco. E allora se poche ore prima di uscire dalla casa continui a usare le stesse offese contro un uomo sottolineando il suo peso, vuol dire che non scherzi ma che quelle cose le pensi realmente.

Ed è quello che Zequila ha dimostrato anche ieri con un post sulla sua pagina Istagram. Con una foto di un soldato, ha lasciato poi un commento: “Il soldato “palla di lardo”…riprovaci….magari la quarta volta sarai più fortunato…..per aspera ad astra… “. Non ha fatto riferimenti con nomi ma è chiaro che il messaggio fosse per Patrick. Non solo per l’offesa che viene fatta ma perchè il concorrente del GF VIP era alla sua terza partecipazione al GF e si cita quindi una quarta, come a voler dire, ritenta sarai più fortunato.

Non contento poi Zequila ha pubblicato una sua foto a petto nudo, a voler rimarcare questa differenza fisica che ci sarebbe tra lui e Patrick.

LA RISPOSTA DI PATRICK ALLE OFFESE DI ZEQUILA

Tutto questo succedeva mentre Pasquale Laricchia e Patrick sui social si divertivano in una diretta Instagram. Informato di quanto stava succedendo in altri lidi, Patrick ha voluto rispondere. L’ex concorrente del GF VIP fa notare che le offese che arrivano da Zequila non lo toccano minimamente.

Patrick ribadisce che Zequila nella casa è stato preso in giro dall’inizio alla fine, cadeva a ogni scherzo. “Poi mi sono intenerito, ho capito che è poco intelligente” ha continuato Patrick. Sottolinea anche che siamo di fronte a una persona poco intelligente e che il pubblico lo ha capito. Non a caso quell’ 8 % di preferenze che ha preso, dovrebbe fargli capire quanto il pubblico lo stimi come personaggio pubblico. “Ridicolo metterei un velo pietoso e lo lascerei nel dimenticatoio” ha concluso Patrick.