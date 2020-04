Pechino Express 2020: i vincitori sono loro – VIDEO

Dopo dieci settimane di gioie e dolori, Pechino Express 2020 ha finalmente eletto la nuova coppia vincitrice di stagione. Nell’ultima tappa – svoltasi interamente nella capitale Seul – i viaggiatori rimasti in gara hanno dovuto affrontare nuove sfide legate alle tradizioni gastronomiche e culturali del luogo. Nel dettaglio, in questo ultimo appuntamento hanno i Wedding Planner, le Collegiali e le Top hanno fatto la conoscenza di Cristina Confalonieri: una celebrità della tv coreana nonché ambasciatrice dei bagni pubblici del Paese. Ospiti della puntata finale anche altri due italiani emigrati in Corea del Sud: l’imprenditore Alberto Mondi e lo youtuber Marco Ferrara (conosciuto col nick Seoul Mafia).

Come da tradizione, a metà della gara una delle tre coppie di viaggiatori è stata eliminata perché arrivata ultima al traguardo intermedio: a lasciare subito la finale è stata la coppia delle Top, composte da Dayane Mello e Ema Kovac. Le due modelle si sono classificate al terzo posto di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020: la coppia vincitrice è… – VIDEO

Dopo varie prove a tema cibo, ala sfida a due si apre con una vera e propria sfida di ballo: Enzo Miccio e Carolina contro Nicole Rossi e Jennifer Poni si sono dovuti preparare per affrontare una esibizione di ballo davanti ad un vero pubblico in una delle piazze della città di Seul. Entrambe le coppie hanno avuto un’ora per imparare la coreografia ispirata a due famosi brani KPop: “Boys with LUV” dei BTS per i Wedding Planner e “Kill this Love” delle BlackPink. Questa prova viene stravinta da Enzo e Carolina, che possono così godere di 5 minuti di vantaggio sulla coppia avversaria. Ma questo vantaggio li avrà aiutati a vincere?

Dopo una nuova breve corsa al cardiopalma, alla fine scopriamo che il tappeto rosso si trova presso il Parco Olimpico della città. Lì le due coppie hanno scoperto la verità: le Collegiali e i Wedding Planner, ognuno in separata sede, hanno ricevuto i complimenti da Costantino Della Gherdesca e sono stati invitati a suonare il grande tamburo disposto al centro dello spiazzale; se, dopo aver battuto il grande tamburo, le altre donne avrebbero risposto battendo a ritmo anche il loro, avremmo avuto la certezza che la coppia in questione è la coppia trionfatrice.

A far risuonare tutti i tamburi è stata la coppia delle Collegiali, composta da Nicole Rossi e Jennifer Poni. Nulla di fatto per la coppia dei Wedding Planner, che devono accontentarsi di un sofferto secondo posto.

L’ottava edizione di Pechino Express si conclude con il classico cartello di ringraziamenti ma con un messaggio in più: “Presto torneremo a viaggiare insieme“.

