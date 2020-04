Tania e Syngin di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Dal Sud Africa al Connecticut con amore

Tania Maduro e Syngin Colchester formano una delle coppie protagoniste della settima edizione di 90 giorni per innamorarsi. Lei molto autoritaria e con i piani in merito al suo futuro ben scritti nella sua mente, lui un po’ ribelle, poco attento alle regole e con una scarsa attitudine alla routine…Come andrà a finire la storia d’amore iniziata in Sud Africa e che si è poi spostata in Connecticut? Volete scoprirlo? Tania e Syngin sono stati protagonisti della settima stagione di 90 day fiancè, in Italia la vediamo in onda proprio in questi giorni su Real Time ma è passato oltre un anno da quando le registrazioni sono state fatte e diversi mesi dalla messa in onda negli Usa di questa stagione. Possiamo perciò raccontarvi, anche grazie ai social, come procede questa storia d’amore. Tania e Syngin stanno ancora insieme? Nella puntata di 90 giorni per innamorarsi in onda oggi 26 aprile 2020 su Real Time vedremo che i due vanno molto d’accordo ma hanno un punto di vista totalmente diverso sulla questione famiglia.

Tania infatti vuole avere presto un figlio e si è data un tempo: non attenderà più di tre anni. Il suo fidanzato invece vuole prima trovare un lavoro, mettere da parte dei soldi per viaggiare e girare il mondo e non pensa che un figlio sia la cosa migliore da fare…

Troveranno un punto d’accordo?

90 GIORNI PER INNAMORARSI: SYNGIN E TANIA STANNO ANCORA INSIEME?

Come è possibile vedere dalle tante foto che Tania posta sui social, l’amore sta andando ancora a gonfie vele. I due stanno insieme e le ultime foto di una vacanza risalgono a tre giorni fa. Come saprete infatti negli Usa le regole del lockdown cambiano di stato in stato e non tutti sono costretti in casa nonostante il coronavirus.

Tania e il suo fidanzato sudafricano quindi per il momento stanno ancora insieme e da quello che abbiamo visto sui social si sono uniti anche in un matrimonio, però con una formula che ci è sembrata alternativa, non la classica celebrazione. Tania è anche diventata zia e questo l’ha resa felicissima. Le foto sui social con un bambino appena nato infatti non ci mostrano sua figlia ma la sua piccola nipotina.

Vedremo probabilmente quindi in una prossima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi come procede tra i due questa relazione ma ci sembrano, almeno dai social, felici e innamorati più che mai.

Che ne dite di questa coppia?

