90 giorni per innamorarsi Anny e Robert stanno ancora insieme? E’ giallo sulla gravidanza

Che cosa sta succedendo nella vita delle coppie che abbiamo imparato a conoscere nell’edizione 2020 di 90 giorni per innamorarsi in onda in questo periodo in Italia? Quello che vediamo in questi giorni su Real Time, domenica sera in prima visione alle 22,10 è già andato in onda negli Usa qualche mese fa su TLC per cui siamo in grado di raccontarvi cosa è successo dopo alle coppie protagoniste. Finiti i 90 giorni si sono sposati? E oggi stanno ancora insieme? Vi parliamo di Anny e Robert. Lei arriva dalla Repubblica Domenicana e forse si aspettava che la vita al fianco di Robert sarebbe stata più semplice e invece, anche la presenza del piccolo di casa, il figlio di Robert ha complicato le cose. Non solo, come vedremo nella puntata di domenica sera, Anny poco prima di arrivare in Florida ha scoperto che l’uomo che dovrebbe sposare entro 90 giorni non ha solo tre figli come le aveva detto ma ne ha 5 con 4 donne diverse. Una notizia che l’ha sconvolta al pari di un’altra informazione che ha ricevuto invece pochi giorni dopo essere arrivata negli Stati Uniti. Robert infatti ha chiesto alla sua futura moglie di incontrare i nonni di suo figlio e così Anny ha scoperto che la nonna fa la porno attrice. Non solo, la donna le ha fatto delle domande molto intime cercando di capire se stia usando delle precauzioni. La suocera di Robert è infatti convinta che Anny voglia restare incinta in modo da legarsi maggiormente agli Stati Uniti per la sua green card…

Ma che cosa è successo tra i due? Anny e Robert alla fine nonostante tutto si sono sposati?

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI..NICOLE DA SOLA IN MAROCCO INCINTA E ABBANDONATA?

90 GIORNI PER SPOSARSI: ANNY E ROBERT STANNO ANCORA INSIEME?

Anny e Robert si sono sposati ( cosa che probabilmente vedremo nelle ultime puntate di 90 giorni per innamorarsi)! Hanno coronato il loro sogno d’amore e, come potrete vedere anche dalle immagini pubblicate sul profilo dell’autista di taxi privati, i due stanno ancora insieme. L’ultima foto di coppia risale al 20 aprile 2020 per cui immaginiamo che questa relazione proceda a gonfie vele anche se in pochi ci avevano creduto!

IL GIALLO: ANNY E’ INCINTA E STA NASCONDENDO LA GRAVIDANZA?

Negli Usa le coppie che nascono in questo programma sono molto seguite e di loro si parla tantissimo sui siti che si occupano di gossip e televisione. E nelle ultime settimane è iniziata a circolare la voce che vuole Anny incinta. Per molti la donna sta cercando di nascondere sui social la gravidanza forse perchè la storia deve essere raccontata in una nuova edizione del programma. Il problema è che al momento le riprese di 90 giorni per innamorarsi sono ferme visto quello che sta succedendo in tutto il mondo. Forse vedremo degli spezzoni di programma con filmati girati in modo amatoriale dai protagonisti! Non lo sappiamo. Sta di fatto che questo resta un vero e proprio giallo!

Se Anny fosse davvero incinta, Robert starebbe per diventare padre per la sesta volta!

