Amici Speciali ai nastri di partenza, il cast: 10 ex allievi e due novità

Tutto pronto per il debutto su Canale 5 di Amici Speciali lo show voluto da Mediaset e da Maria de Filippi che dopo l’emergenza coronavirus ha in qualche modo cambiato la sua mission. Se infatti prima di marzo era stato pensato come puro intrattenimento, per lo spettacolo in prime time, dopo quello che è successo in Italia dal 21 febbraio a oggi, Amici Speciali assume un sapore diverso. Lo show infatti avrà anche il compito di raccogliere denaro da destinare in beneficenza per aiutare la Protezione Civile che in questa emergenza causata dal Coronavirus è stata in prima linea al fianco del Governo.

Ma chi sono gli Amici speciali che vedremo nel programma di Maria in partenza domani, 15 maggio 2020? Dieci ex allievi di Amici, che hanno lasciato il segno nella scuola e hanno avuto e hanno una carriera brillante, e poi due novità, due artisti che invece non hanno nulla a che fare con il mondo di Maria.

AMICI SPECIALI: ECCO CHI VEDREMO NELLO SHOW DI CANALE 5

Scopriamo quindi chi ci farà compagnia in queste serate. “Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia” alla scoperta del cast.

THE KOLORS: il gruppo è composto dal frontman Stash (Antonio Fiordispino), Daniele Mona e Alex Fiordispino. Non servono presentazioni, hanno anche vinto l’edizione 14 del talent. Stash ormai da due anni veste anche i panni di insegnante.

IRAMA: cantautore, all’anagrafe Filippo Maria Fanti. Nel 2016 partecipa al “Festival di Sanremo” nella categoria Nuove proposte con “Cosa Resterà”. L’anno dopo, vince la diciassettesima edizione di “Amici”. Da qui è tutto in discesa: il suo singolo “Nera” è quattro volte platino, l’album “Plume” resta in classifica per 11 settimane consecutive. Torna a Sanremo tra i big con il brano impegnato “La ragazza con il cuore di Latta”. Poi, scala le classifiche con “Arrogante” e qualche settimana fa pubblica “Milano” feat. Francesco Sarcina.

ALBERTO URSO: tenore e polistrumentista, sale sul gradino più alto del podio della diciottesima edizione di “Amici” ed è tutor di canto della squadra blu nella prima edizione di “Amici Celebrities”. Qualche mese fa, prima che il covid 19 cambiasse le nostre vite, lo abbiamo anche visto a Sanremo.

MICHELE BRAVI: cantautore e vincitore della settima edizione di “X Factor”, nel 2017 partecipa al “Festival di Sanremo” con il brano “Il diario degli errori”. Nello stesso anno, prende parte al serale di Amici 17 nel ruolo di tutor. Ed è per questo che in qualche modo è anche legato al mondo di Amici e ha accettato la proposta di Maria di far parte del cast di questo Amici Speciali.

GIORDANA ANGI: cantante, la sua carriera inizia nel 2012 quando partecipa a “Sanremo Giovani” con il brano “Incognita Poesia”. Medaglia d’argento per lei che partecipa alla diciottesima edizione di “Amici”. Anche lei come Alberto ha partecipato all’ultimo Festival, anche se bisogna dirlo, non ha proprio lasciato il segno.

GAIA GOZZI: cantantautrice, lo scorso 3 aprile, trionfa sul palco dell’ultima edizione di “Amici” ma il percorso di Gaia prende il via nel 2016 da “X Factor”. Nonostante la giovane età, ha già pubblicato un album dal titolo “Genesi” e il suo singolo “Chega” è tra i venti più ascoltati per la Fimi. E’ amatissima dal pubblico che segue con passione il talent e che certamente anche in queste puntate di Amici speciali, farà il tifo per lei.

RANDOM: cantautore rapper napoletano al secolo Emanuele Caso,. È il sodalizio artistico con Zenit a portargli fortuna. Nel 2019, i singoli “Chiasso” e “Rossetto” sono certificati oro. Viene selezionato come “artista del mese” all’interno di Mtv New Generation e collabora di recente con Carle Brave. E’ certamente il talento meno conosciuto sul palco. Vi parliamo di lui in questo approfondimento

Dopo i cantanti, adesso conosciamo meglio i ballerini.

GABRIELE ESPOSITO: ballerino, partecipa ad “Amici” nel 2015 e si aggiudica la categoria ballo. Prende parte a tour musicali e programmi televisivi come ballerino professionista. Nel 2019 viene chiamato come assistente coreografo da Ryan Heffington per il progetto Chanel Chance. Quest’anno, invece, è il volto di lancio di “One Million”, il profumo di Paco Rabanne. Lo abbiamo visto anche nel corpo di ballo dei professionisti nella scuola.

JAVIER ROJAS: ballerino di danza classica. Non ha bisogno di presentazioni per il pubblico che segue il talent, anzi in questa ultima edizione di Amici si è parlato persino fin troppo di lui. Il cubano ha vinto il premio della categoria ballo e quello della critica. Ha iniziato a muovere i primi passi nella Scuola nazionale del balletto di Cuba dove si è diplomato.

UMBERTO GAUDINO: ballerino, per sei anni consecutivi si aggiudica il titolo di campione nazionale danese. Nel 2019, partecipa ad “Amici” arriva in semifinale e poi entra a far parte della squadra di ballerini professionisti del programma e di “Amici Celebrities”. Finalmente dopo una edizione in cui lo abbiamo visto poco, torna protagonista!

ANDREAS MÜLLER: per il ballerino quella con Amici è una grande storia d’amore fatta di alti e bassi; nel 2015 entra ad “Amici” che è poi costretto a lasciare per un infortunio. Torna l’anno dopo a fare i casting, li supera, conquista il suo banco nella scuola e vince quell’edizione del talent show. È uno dei tutor di ballo di “Amici Celebrities” e partecipa alla tournée musicale di Claudio Baglioni “50 al centro tour”. Innegabile dire che per lui Amici ha significato tanto, visto che nella scuola ha anche incontrato la donna della sua vita. Da più di un paio d’anni infatti, è legato alla maestra Veronica Peparini con la quale ha appunto una relazione.

ALESSIO GAUDINO: ballerino. Nel 2011 partecipa a “Italia’s Got Talent”, quattro anni dopo si esibisce sul palco di “X Factor” e, sempre nel 2015, ottiene un nco nella scuola di “Amici”. Arriva in finale e si aggiudica un’importante borsa di studio. Entra nel corpo di ballo di diversi tour musicali e così accompagna i cantanti in giro per l’Italia.

