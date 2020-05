Ad Amici Speciali Giordana spenta e senza sorriso, fan preoccupati: è successo qualcosa

Nella puntata di Amici Speciali in onda il 15 maggio 2020 abbiamo conosciuto per la prima volta le due squadre che si sfideranno in questa gara unica! Tra i componenti della squadra bianca c’è anche Giordana Angi, amatissima cantante che nella edizione di Amici 18 ha conquistato il secondo posto, dopo Alberto Urso. Nella puntata di Amici Speciali in onda ieri, la cantante è apparsa alquanto sottotono. Pochi sorrisi, poche parole, una sorta di assenza da quello che stava succedendo in studio. Tutte cose che i telespettatori hanno notato e che i suoi fans hanno notato. Sui social ovviamente in tanti hanno iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo, non riconoscendo nella cantante la “solita Giordana”. Molti fans della cantante hanno anche fatto notare che è molto più magra del solito e che quel suo sguardo perso nel vuoto ha sicuramente un significato.

GIORDANA ANGI AD AMICI TROPPO SPENTA: LE E’ SUCCESSO QUALCOSA?

Una fans su Twitter scrive: – Oggi è uscito il singolo nuovo che sta andando alla grande e Giordana non ha postato niente, stranissimo. – Nel video di oggi di Amici del pre puntata lei era l’unica assente. – È dimagrita in maniera spaventosa. – È palese che stasera non sia in lei. FINITELA. E un altro invece commenta: Non ho mai visto Giordana così triste. È palese che stia male e ci sto malissimo: l’ho vista crescere nel suo percorso ad Amici giorno dopo giorno e ha affrontato tutto sempre col sorriso. Vederla così è decisamente insolito e vorrei solo che lei stia bene.

E ancora: #AmiciSpeciali Giordana è triste stasera è da un’altra parte con la testa si vede…. strano che ad Amici La Sanguinaria Maria non abbia nemmeno rivolto un saluto di commiato ad Ezio Bosso che tra l’altro fu ospite una volta da loro…. che tristezza

La cosa singolare è che sui social nessuno abbia postato nulla, sui profili ufficiali di Giordana per intenderci, non c’è nessuna immagine della prima puntata di Amici. Ed è per questo motivo che i fans sono molto preoccupati. La cantante deciderà di rassicurare tutti magari con un video oggi?

Ci auguriamo che non sia successo nulla di grave e che venerdì prossimo torni in pista con un bel sorriso!