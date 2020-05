Amici Speciali: ecco chi è il vincitore della seconda puntata

Dopo l’esordio di sette giorni fa, Amici Speciali è tornato in onda questa sera 22 maggio 2020 con la seconda puntata delle quattro totali. Rispetto al primo appuntamento, questa seconda puntata di Amici Speciali è risultato un grande déjà vu: i pareri dei giudici sono sempre distensivi e positivi, le esibizioni sono nella maggior parte dei casi riciclate o comunque già viste, le gag spiritose continuano ad indugiare su Rudy Zerbi (oramai tirato in ballo unicamente come giullare di corte e non come docente o giudice).

L’unico elemento di novità inserito in questa lunga seconda puntata sono stati gli scherzi: a Sabrina Ferilli è stato fatto credere di essere al centro di una indagine della Polizia a causa di una presunta truffa di pillole dimagranti vendute online, ragion per cui sarebbe stata prima avvicinata da due poliziotti nel backstage; in seguito, c’è stato lo scherzo a Gaia Gozzi a cui una finta radiofonica presente in studio ha lanciato l’onta del plagio sul suo singolo “Chega”.

Ma come è andata la gara nella seconda puntata di Amici Speciali? Ecco un breve riassunto e il nome del vincitore.

Amici Speciali: il vincitore della seconda puntata

Il regolamento di gara è rimasto fedele a quello della scorsa settimana. Tre manche da cui sono stati eletti tre campioni; i tre prescelti, infine, hanno ricevuto voti da giuria vip e prof così da eleggere il vincitore assoluto di puntata.

Nella prima manche per i Bianchi gareggiano Gaia Gozzi, Alessio Gaudino e Andrea Muller. Per i Blu i The Kolors, Umberto Gaudino e Alberto Urso. Dopo tre manche, i bianchi si giocano la Magic Ball ma vincono i Blu. I tre ragazzi vincitori decidono di eleggere campione Alberto Urso.

Nella seconda manche per i Bianchi gareggiano Michele Bravi, Random e Giordana Angi. Per i Blu scendono in campo Gabriele Esposito, Irama e Javier Rojas. Dopo le tre sfide, viene nuovamente giocata la Magic Ball. Dopo la quarta sfida, vincono i Bianchi. I tre ragazzi vittoriosi eleggono campione Random.

Nella terza manche si esibiscono tutti coloro che non sono ancora stati eletti campioni. Il televoto fa trionfare i Blu e i singoli membri della squadra portano in trionfo il ballerino Gabriele Esposito.

Alberto Urso, Random e Gabriele Esposito finiscono all’ultimo voto interno. Fra i tre, a vincere la seconda puntata di Amici Speciali è il cantante Alberto Urso.