Amici Speciali cambia regolamento: cosa succederà nella semifinale

Questo venerdì, 29 maggio 2020, andrà in onda la terza puntata di Amici Speciali in prima serata su Canale 5, nonché la semifinale della nuova veste del talent show di Maria De Filippi. Se fino alla scorsa puntata abbiamo visto tutti gli artisti esibirsi per scopi benefici, questa volta, oltre che per beneficenza si gareggerà anche per guadagnare un posto per la finale. Cambia infatti il regolamento di Amici Speciali. Solo quattro tra i cantanti e i ballerini arriveranno fino alla fine e solo uno, come accade nella versione normale del talent, sarà il vincitore assoluto. Ma andiamo allora a vedere come funziona nel dettaglio il nuovo regolamento e che cosa succederà durante la semifinale.

Amici Speciali, il nuovo regolamento: solo quattro concorrenti arriveranno in finale

Durante la semifinale di venerdì di Amici Speciali verranno eliminati ben otto concorrenti. Un po’ troppi a detta dei tanti fan della trasmissione di Mediaset, soprattutto se pensiamo che il format è in onda per una buona causa e, fino alla scorsa settimana, si respirava amicizia più che gara. Comunque saranno quattro i concorrenti, tra cantanti e ballerini, a superare la puntata e andare dritti in finale. Sui social network sono trapelate alcune indiscrezioni sul nuovo regolamento, seppur senza una conferma ufficiale. La semifinale dovrebbe svolgersi così: bianchi e blu si sfideranno nelle ormai classiche tre manche. Alla fine di ogni manche ci sarà il campione che verrà subito proclamato finalista. Dunque è così che verranno scelti i primi tre finalisti, votati dai compagni di squadra ma c’è da sottolineare che i concorrenti potranno decidere di candidarsi per conquistare il posto in finale.

Ai tre finalisti scelti poi, si aggiungerà il quarto ed ultimo che potrebbe essere scelto, con tutta probabilità, o dalla giuria o dal televoto. Tutti gli altri otto concorrenti che non riusciranno a conquistare la finale di Amici Speciali saranno comunque presenti durante la puntata in qualità di supporter. Gli artisti, infatti, potranno decidere un concorrente preferito da sostenere e il loro sostegno aiuterà il finalista a conquistare dei voti con delle esibizioni.

Semifinale Amici Speciali e nuovo regolamento: chi arriverà in finale?

Siamo in attesa di conferme per quanto riguarda le indiscrezioni sul nuovo regolamento di Amici Speciali. Certo che se così fosse, i fan dei vari artisti possono consolarsi. Ci sarà la presenza fissa dei concorrenti anche se il loro beniamino non sarà un finalista del programma. Non è comunque detto che passeranno due cantanti e due ballerini, i finalisti potrebbero essere anche tutti della stessa categoria! Ma a proposito di concorrenti… I cantanti e i ballerini che si contendono un posto per la finalissima di Amici Speciali sono: Michele Bravi, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, i The Kolors, Irama, Alberto Urso, Gabriele Esposito e Javier Rojas.

L’appuntamento con la semifinale di Amici Speciali è per venerdì 29 maggio in prima serata su Canale 5.