Michele Bravi emozionato ad Amici Speciali: “Grazie Maria perché…”

Ieri venerdì 29 maggio è andata in onda la semifinale di Amici Speciali. Nel corso della lunga puntata della versione benefica e vip del programma di Maria De Filippi, la conduttrice ha ripercorso le carriere artistiche di tutti i concorrenti tra cui quella di Michele Bravi, per altro primo finalista della trasmissione. Sappiamo bene che il noto cantante lanciato da X Factor ha vissuto un periodo davvero molto particolare dopo un brutto incidente in cui una persona purtroppo non ce l’ha fatta. Da lì un grande silenzio per Michele che è tornato sul palco proprio qualche mese fa sempre grazie a Maria De Filippi.

Michele Bravi ad Amici Speciali: “Maria la prima persona che mi ha chiesto solo di cantare”

Dopo aver visto il suo percorso così come tutti gli altri artisti in gara, Michele Bravi ha preso coraggio e ha parlato davvero a cuore aperto. Il cantante, visibilmente emozionato, ha fatto un po’ di fatica a ritornare sull’argomento ma ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi. “Non amo parlarne ma una cosa la devo dire. Se io penso a me l’anno scorso, questo giorno un anno fa, c’era veramente il silenzio” ha detto Bravi nello studio di Amici Speciali. Un silenzio che è durato molto a lungo finché poi non si è trasformato in melodia proprio grazie al sostegno della conduttrice che è stata la prima a volerlo sul suo palco come artista. “Tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedere come stavo. Qui riesco per la prima volta a rispondere alla domanda “come sto” ha affermato il cantante di La vita breve dei coriandoli. “I miei colleghi mi hanno aiutato tanto” ha poi detto rivolgendosi proprio a tutti gli altri artisti di Amici Speciali. Per il giovane Michele quel silenzio poteva diventare rumore e invece è diventato una melodia.

Amici Speciali, Michele Bravi finalista per continuare a lottare ‘contro quel silenzio’

Maria De Filippi ha poi chiesto a Michele Bravi se ci tenesse ad essere uno dei finalisti di Amici Speciali insieme per l’Italia. La risposta del cantante è stata affermativa. Andare avanti è un passo importante per lottare ancora contro quel silenzio, quel mostro come lo ha definito la stessa Maria, e continuare a renderlo melodia. E proprio così, Giordana Angi e Alessio Gaudino, i concorrenti che hanno vinto la prima manche con la Squadra Bianca, hanno votato Michele Bravi. E’ stato lui a conquistare il primo tricolore della semifinale che significa il primo accesso alla finalissima di Amici Speciali.