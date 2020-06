Finale Amici Speciali: nel promo anche i The Kolors ma il finalista è un altro

Questa sera, venerdì 5 giugno 2020, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la finale di Amici Speciali. Sono quattro i finalisti a contendersi la coppa del programma tv di Maria De Filippi ma nelle ultime ore ci sono stati dei cambiamenti importanti. Se durante la semifinale (e come ancora si nota nel promo che va in onda su Canale 5) i quattro finalisti ufficiali erano Alessio Gaudino, Michele Bravi, Irama e i The Kolors adesso le cose sono nettamente cambiate. Stash, il leader della band nonché prof di Amici, ha deciso di rinunciare al suo posto in finale portando i The Kolors a fare soltanto da supporters. Al posto della band un nuovo finalista!

Amici Speciali finale: al posto di Stash e i The Kolors c’è un ballerino amatissimo

La rinuncia da parte di Stash e dei The Kolors comporta comunque la scelta di un nuovo finalista. A prendere questa importante decisione sono stati gli altri tre finalisti in gara. Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino hanno scelto di mandare direttamente in finale il ballerino di latino Umberto Gaudino. Umberto è sicuramente uno dei concorrenti più amati di Amici Speciali, nonché uno dei professionisti più apprezzati della classica versione del talent show di Maria De Filippi. Una importante opportunità per il bravissimo ballerino che adesso torna ufficialmente in gara ed è un possibile candidato alla vittoria.

Amici Speciali, la scelta di Stash apprezzata dal popolo del web: i The Kolors ci saranno comunque

Quello che abbiamo notato è che la scelta di Stash è stata apprezza dal popolo del web e dai fan di Amici. Il musicista ha deciso di lasciare il suo posto a qualcun altro perché grazie al programma di Canale 5 lui, e i The Kolors, hanno già avuto tante fantastiche opportunità. Una decisione nobile ma la band parteciperà comunque all’ultima puntata. Lo stesso vale per tutti gli altri concorrenti che non sono riusciti a conquistare un posto nella finale. Gaia Gozzi, Random, Giordana Angi, Andreas Muller, Alberto Urso e Javier Rojas saranno i supporter dei quattro finalisti e si esibiranno insieme a loro.