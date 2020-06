La redazione di Temptation Island prende posizione infastidita: Clizia e Paolo mai invitati

L’esigenza di andare a rilasciare dichiarazioni dicendo di aver detto no a un programma senza che neppure qualcuno lo chieda, quale sarebbe? Ce lo chiediamo in generale perchè negli ultimi anni la redazione di Temptation Island, come quelle di altri programmi, hanno dovuto smentire le parole di alcuni nip e vip che dicevano di esser stati invitati a un reality ma di aver rifiutato. Alla lunga queste situazioni, comprensibilmente stancano, soprattutto poi, se le persone in questione, non sono mai state invitate. Non ci stupisce quindi, in questo senso, la presa di posizione della redazione di Temptation Island VIP che ha deciso di mettere nero su bianco, questa volta ( ma non è la prima volta che capita) una dichiarazione ben precisa.

Oggi pomeriggio, dopo le parole di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che dicevano di aver detto no a Maria, dopo esser stati invitati a partecipare, non ritenendo il programma adatto a loro ( ricordiamo che invece per loro vanno bene pantomime come quelle di Live-Non è la d’Urso con guanti e finti incontri esclusivi) la presa di posizione è abbastanza forte.

TEMPTATION ISLAND VIP CLIZIA E PAOLO NON CI SARANNO PERCHE’ NESSUNO LI HA INVITATI

In questo caso la presa di posizione da parte della redazione e della produzione del programma, è abbastanza forte.

“Continuiamo a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island cosa che per carità, potrà sempre accadere e non ci si scomporrà dal potare avanti il nostro lavoro. Ma ad oggi nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di aver rifiutato, sono sempre non veri. Tra i tanti che sono usciti in questi giorni appunto mai invitati, risaltano Clizia e Paolo...”

Più chiaro di così…Adesso attendiamo la risposta di Paolo e di Clizia che probabilmente diranno che qualcuno, ha travisato le loro parole come del resto è successo anche in altri casi in passato! Se poi si dovesse realmente ricevere un invito, ecco la cosa meno appropriata da fare sarebbe quella di dire “non ci andiamo perchè non è il nostro genere” ( soprattutto poi se hai appena partecipato al Grande Fratello VIP).