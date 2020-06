Temptation Island 2020: sarà un’edizione NIP e VIP insieme? Due coppie svelate

Siamo oramai giunti a metà mese di giugno e, come da tradizione, la nuova stagione di Temptation Island doveva essere già bella che cominciata. Però, come tutti sappiamo, quest’anno è sopraggiunto il Coronavirus e i piani della produzione del programma sono stati bruscamente fermati. Cosa ne sarà del reality “delle corna” di Canale Cinque? A quanto pare, lo show verrà soltanto spostato di qualche settimana. Eppure la data di messa in onda potrebbe non essere l’unica novità di questa nuova edizione del reality.

Stando infatti ai rumor racconti nelle ultime settimane, era inizialmente prevista la partenza della sola edizione VIP di Temptation Island. Poi il rumor ha nuovamente cambiato idea: si parte regolarmente con i non famosi e in seguito sarebbe seguita l’edizione VIP. Ma per la terza volta i colleghi di TvBlog cambiano idea e lanciano il rumor su una presunta edizione mash-up…

Temptation Island 2020 unirà VIP e NIP?

In attesa di sapere quando inizieranno con esattezza le riprese di Temptation Island 2020, il noto blog settoriale racconta che la produzione avrebbe deciso di riunire le coppie di VIP e le coppie di NIP (non famosi) in un unica grande edizione. A questo punto non è chiaro se le sei coppie di non famosi e le sei coppie di VIP “gareggeranno” tutte insieme, se sono previsti degli ingressi a metà edizione (per allungarla il più possibile) o se le coppie resteranno in tutto sei ma divise equamente fra fidanzati famosi e non.

Temptation Island 2020: il cast

Quel che è certo, però, è che alla conduzione di questa edizione mash-up di Temptation Island 2020 dovrebbe esserci Filippo Bisciglia.

Sempre a proposito di coppie, sempre TvBlog ha annunciato il rumor sulla prima coppia certa in Temptation Island 2020, ovvero quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Sui social, inoltre, il manager di Manila Nazzaro ha confermato la partecipazione della sua assistita assieme al suo lui Lorenzo Pier Paolo Amoruso (che abbiamo già visto spadellare a Celebrity Masterchef Italia).

Temptation Island 2020: quando inizia?

Stando alle prime notizie ufficiali, infine, la data di partenza di Temptation Island 2020 è fissata per il prossimo martedì 7 luglio. Una data confermata dalla tabella dei Palinsesti Estivi Mediaset che metterà in difficoltà la media ascolti del programma, da sempre molto alta. Del resto, una edizione che inizia a luglio non può che terminare in pieno agosto…