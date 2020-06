Temptation Island dietro front: sì alle due versioni separate

Temptation Island Vip e Nip insieme oppure con le due versioni contraddistinte? Appena poche ore fa l’indiscrezione secondo cui il reality dei sentimenti più amato dell’estate sarebbe andato in onda fondendo le due versioni Vip e Nip. Adesso un dietro front. Secondo alcune fonti de Il Fatto Quotidiano non ci sarebbero dubbi al riguardo: Temptation Island andrà in onda come è sempre stato fatto. Ci sarà una versione Vip e una versione Nip. Una versione dell’isola delle tentazioni dovrebbe andare in onda già a partire dai primi di luglio, probabilmente di martedì. La seconda versione è prevista invece per settembre.

Temptation Island Vip e Nip separati come da tradizione: prime indiscrezioni sul reality

Non è ancora chiaro se in onda vedremo prima Temptation Island Vip oppure la versione senza personaggi del mondo dello spettacolo. I casting della versione nip sono ancora aperti. Per i vip, invece, iniziano già a circolare i primi nomi delle coppie e due sarebbero praticamente certe. La prima sarebbe quella composta da Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane dopo i vari gossip sul conto di lui mentre lei partecipava al Grande Fratello Vip. Praticamente certa anche la partecipazione di Lorenzo Pier Paolo Amoruso, ex calciatore ed ex concorrente di Celebrity Masterchef Italia, e la sua Manila Nazzaro, ex Miss Italia nonché conduttrice televisiva. Ancora dubbi sulla partecipazione di Gemma Galgani e Sirius di Uomini e Donne.

Temptation Island 2020, Vip e Nip non si fondano: ci saranno due conduttori diversi?

Ma le indiscrezioni su Temptation Island non riguardano soltanto le coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti. Cosa sappiamo delle conduzioni? Temptation Island Nip, senza troppi dubbi, dovrebbe essere affidato nuovamente all’immancabile Filippo Bisciglia. Il pubblico del reality di Canale 5 non può proprio fare a meno di lui! Per quanto riguarda la versione Vip è già spuntato il nome di Alessia Marcuzzi. La conduttrice non sarebbe certo nuova agli spettatori ma nulla di confermato visto che a settembre sarà impegnata a raccontare le vicende del Grande Fratello Vip.