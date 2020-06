Grande Fratello VIP 5, i concorrenti: le scelte di Alfonso Signorini per il cast

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quinta ad essere precisi. Al timone tornerà ancora una volta Alfonso Signorini e le idee del giornalista sul prossimo cast del reality show sono ormai sempre più concrete. Ci sono già ben cinque nomi che stanno facendo il giro del web e che dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia il prossimo autunno. Alcuni sono personaggi molto conosciuti, altri parenti di. Ovviamente non manca nemmeno chi ad un reality ha già partecipato ma andiamo a vedere chi sono i primi cinque concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello Vip 5, la fotonica di Temptation sbarca nella casa: i primi nomi del cast

Uno dei primi nomi che riguarda proprio i concorrenti è quello di Katia Fanelli. Lei è già nota al pubblico tv di Canale 5 come la fotonica fidanzata di Temptation Island. Il carattere vivace e aperto di Katia potrebbe regalare grandi emozioni e tanto trash alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Altra possibile nuova gieffina è Flavia Vento che ci ha già donato un paio di gioie a L’Isola dei Famosi. Ancora dubbia è invece la presenza di Elisabetta Gregoraci. Intorno al suo nome ci sarebbero i no del suo ex Flavio Briatore. Cosa deciderà di fare la nota conduttrice?

Grande Fratello Vip 5 cast, nella casa più spiata d’Italia anche il fratello di Mario Balotelli

In queste ultime ore sono arrivati due nuovi nomi direttamente dal settimanale Oggi. Alfonso Signorini avrebbe deciso di reclutare altri due personaggi molto interessanti. Di chi si tratta? Di Enock Barwuah e di Francesco Ricci. Il primo è il fratello del calciatore Mario Balotelli. Il secondo è invece un modello ed un noto influencer. Il Grande Fratello Vip 5 sarebbe in trattativa anche con Alessandra Mussolini. I telespettatori di Canale 5 sono abituata a vederla nei salottini dei programmi di Barbara d’Urso eppure pare che anche a Ballando con le Stelle siano interessati alla ex europarlamentare. Intanto la Mussolini ha avvisato: “Aspettatevi di tutto”. Dunque la presenza ad uno dei due programmi è praticamente certa.