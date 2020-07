Bombe social su Antonio di Temptation Island: spuntano le amanti, l’ex moglie e tutte le sue bugie

Quando si va in tv si sa, bisogna essere pronti a ricevere colpi da tutte le parti. E non è facile quando non si può avere modo, almeno in tempo reale, di rispondere. I protagonisti di Temptation Island sono finiti sotto il radar del pubblico. Ottimi ascolti ieri per la prima puntata e anche grande seguito sui social. Ed è proprio dai social che arrivano decine e decine di segnalazioni su Antonio, il fidanzato di Annamaria che ieri sera si è messo in mostra per la sua “malattia delle donne”. Al momento a quanto pare è anche complicato capire quale sia il vero cognome del ragazzo che pare si presenti, almeno a detta di tutte le ragazze che si sono fatte avanti sui social dicendo di conoscerlo, con cognomi diversi. Dice di essere un calciatore, poi un carabiniere, poi di avere una nipote che in realtà è sua figlia. Sono decine le ragazze che in queste ore, dopo averlo visto in tv hanno detto di avere avuto una storia o un incontro ravvicinato con il giovane napoletano che a quanto pare, in questi ultimi due anni, non è stato poi così fedele alla sua compagna. Eppure Annamaria ha detto che per Antonio ha fatto di tutto, arrivando anche a prendere una casa nuova, mettendosi sulle spalle delle spese che da sola non può sostenere.

Ma su Annamaria incombe l’ombra della ex moglie di Antonio, che era stata già citata dalla coppia. A quanto pare in questa edizione del reality, le figure delle ex incombono. Dai social, ma non sappiamo se sia realmente lei ad aver scritto, sarebbe arrivato anche il commento della ex moglie di Antonio; la donna in qualche modo di dice dispiaciuta per l’attuale fidanzata dell’ex marito ma allo stesso tempo le ricorda che queste cose succedono quanso di ruba l’uomo di un’altra donna. Nel racconto fatto da Annamaria ieri, si era intuito che in qualche modo lei fosse entrata nella vita di Antonio quando era ancora sposato. La stessa napoletana ha detto alle sue amiche che dopo un periodo Antonio era tornato dalla sua ex. Le cose quindi sarebbero molto più complicate di quello che abbiamo visto.

E c’è già chi immagina una puntata speciale a settembre di Uomini e Donne, con alla corte di Maria tutte le ex di Antonio pronto a testimoniare, con prove che lo incastrano! Vedremo cosa succederà! Le accuse sono pesanti: molte raccontano di bugie, di doppia vita che Antonio faceva, di relazioni clandestine. Una ragazza commenta: “mia sorella lo ha lasciato e devo dire che si è scansata un bel fosso”. Secondo molte persone che dicono di conoscerlo, Antonio saprebbe a cosa sta andando incontro ma essendo alla ricerca di visibilità lo farebbe con il solo fine di diventare popolare.

