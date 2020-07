Temptation Island 2020: Valaria e Ciavy stanno ancora insieme o il Basciano ha fatto centro?

Come è andata finire la storia d’amore tra Ciavy e Valeria, i due si sono lasciati? Sono usciti insieme dandosi un’altra possibilità oppure da single? Valeria avrà deciso di chiedere ad Alessandro Basciano di uscire con lei? Siamo ancora alla seconda puntata di Temptation Island 2020 e a quanto pare avremo ancora altri 4 appuntamenti per capire quale sarà l’epilogo per le coppie protagoniste ma ovviamente la curiosità di sapere come è andata a finire tra le coppie protagoniste. Considerato il fatto che le registrazioni di Temptation Island sono iniziate intorno al 22 giugno, proprio in queste ore, dovrebbe finire l’avventura dei protagonisti, anche se alcune coppie potrebbero aver lasciato prima il resort sardo, per dei falò di confronto anticipati. Per questo iniziano a trapelare nelle ultime ore notizie relative alle coppie protagoniste. Dal Vicolo delle News arrivano delle anticipazioni, o meglio dei rumors, che dovrebbero riguardare proprio la coppia formata da Ciavy e Valeria Liberati.

DOPO TEMPTATION ISLAND 2020 CIAVY E VALERIA SI SONO LASCIATI?

Secondo quanto si legge sul sito, che avrebbe ricevuto la segnalazione da parte di una lettrice, Ciavy e Valeria si sarebbero lasciati. Non è ancora chiaro se abbiamo aspettato il finale oppure se siano usciti prima, con un falò di confronto anticipato. Secondo le indiscrezioni trapelate, Valeria e Ciavy si sarebbero lasciati ma lei non avrebbe, almeno per il momento, iniziato la frequentazione con Alessandro.

AD ALESSANDRO BASCIANO PIACE DAVVERO VALERIA?

Sui social si parla molto della coppia formata da Ciavy e Valeria e il pubblico si divide. Da un lato si condanna l’atteggiamento di Ciavy, un uomo che sembra non avere rispetto per la sua donna. Dall’altro però si sottolinea anche come Valeria si sia subito gettata tra le braccia di Alessandro, non ricevendo attenzioni e affetto ormai da tempo.

Ma su una cosa i telespettatori di Temptation Island sembrano essere tutti d’accordo: tra Valeria e Alessandro Basciano non ci potrà essere futuro. A detta di tutto il pubblico che commenta sui social, Alessandro non sarebbe in nessun modo interessato a Valeria, ma starebbe solo svolgendo bene, il suo ruolo da tentatore.

