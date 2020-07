The Voice Senior con Antonella Clerici in prima serata: come sarà?

Per Antonella Clerici doppio impegno il prossimo anno su Rai 1. La conduttrice aveva detto di non voler più dedicarsi solo al piccolo schermo ma a quanto pare, l’ultimo periodo lontano dalla tv è servito anche a farle capire che il suo posto è lì! Ed ecco quindi che il prossimo anno la vedremo dal lunedì al venerdì impegnata con il suo E’ sempre mezzogiorno, il nuovo programma di un’ora e mezza in onda su Rai 1, e poi in prima serata con The Voice Senior. In queste ultime settimane erano circolate le voci che la volevano al timone del nuovo talent di Rai 1 e oggi, con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, le voci si sono trasformate in certezze.

Questa volta la Clerici non se la vedrà con piccoli talenti in erba ma con cantanti adulti…Scopriamo qualche dettaglio in più in merito a questa prima edizione dello show che andrà in onda nel venerdì sera di Rai 1.

THE VOICE SENIOR SU RAI 1 CON ANTONELLA CLERICI

È il grande talent show per tutta la famiglia. Non si tratta di una semplice

competizione canora, ma di una grande festa della musica, che vede protagonisti assoluti dei cantanti over 60 dal grande talento, dalla grande passione, dalle storie straordinarie. Sostenuti e acclamati dai loro familiari e dal pubblico, dimostreranno a tutti che non è mai troppo tardi per accendere un palcoscenico ed entusiasmare gli spettatori. Da queste prime anticipazioni ci sembra di capire che il format ricorda in qualche modo Ora o mai più che invece non è stato confermato ( probabilmente per il fatto che Amadeus sarà nuovamente impegnato con Sanremo, in onda quest’anno a marzo).

THE VOICE SENIOR: IL MECCANISMO

Quattro coach, star del panorama musicale italiano, competono tra loro per conquistare i loro “Senior” preferiti grazie alle Blind Auditions. Una volta formate le quattro squadre, i coach avranno il duro compito di selezionare i cantanti più meritevoli che si esibiranno nella finale live. La conduttrice avrà un ruolo centrale nella presentazione delle storie dei protagonisti e nel ruolo di padrona di casa di una competizione che vuole essere anche la dimostrazione che nella vita non è mai troppo tardi.

Conduce: Antonella Clerici

In onda il venerdì dal 13 novembre all’11 dicembre

Qui invece vi parliamo del programma del mezzogiorno di Antonella Clerici

