Valeria Liberati e Chavy dopo Temptation Island: sui social di lei ancora le foto del romano, che succede?

Quando una coppia lascia Temptation Island, c’è sempre grande curiosità di sbirciare sui social per capire che cosa è successo dopo e anche per ascoltare un eventuale commento. Come saprete, nella puntata di Temptation Island in onda ieri 16 luglio 2020, è andato in onda il confronto tra Valeria Liberati e Chavy, i due se ne sono dette di ogni durante il falò, anche se a dire il vero, ascoltare le parole della Liberati, non è stato semplice, visto che il suo fidanzato continuava come un martello, a ricordarci del fatto che la donna avesse perso la dignità. A Chavy sembrava interessare solo quello: sminuire Valeria, sottolineando gli atteggiamenti che aveva avuto con il single Alessandro Basciano. Non si è parlato di sentimenti, la frase più romantica è stata: “Vedi perchè non sono più innamorato di te, perchè non mi posso fidare di te, ecco cosa succede se ti faccio uscire di casa”.

Ecco diciamo che se anche Valeria fosse sembrata un tantino libertina agli occhi del pubblico di Temptation, le parole di Chavy l’hanno riabilitata immediatamente. E’ chiaro che la ragazza si sia parecchio sbilanciata con il single Alessandro, avendo anche degli atteggiamenti che una donna che si dice innamorata, non può avere. Ma probabilmente, la bella romana, del suo fidanzato, era solo “ossessionata”. Era a quanto pare, intrappolata in una relazione senza futuro. Almeno a giudicare dalle sue parole, perchè poi si sa, quando le telecamere si spengono, tutto può succedere.

Come procede quindi oggi, tra Valeria e Chavy, a qualche giorno di distanza dalla loro uscita dal villaggio?

VALERIA E CHAVY DOPO TEMPTATION SONO ANCORA SEPARATI O SONO TORNATI INSIEME?

I due non hanno ancora commentato quello che è successo e immaginiamo che non lo faranno prima della puntata che ci mostrerà quello che è accaduto qualche settimana dopo la fine del reality. Ma dai social di Valeria Liberati, che nel suo profilo Instagram aveva diverse foto con Chavy, possiamo notare che quelle immagini ci sono ancora. Non ha avuto modo di cancellarle o sono rimaste lì perchè rappresentano comunque un pezzo importante della sua vita?

Oppure quelle immagini sono ancora lì perchè alla fine lei e Chavy sono tornati insieme dopo il falò di confronto?

Al momento non possiamo svelare questo arcano ma presto, di certo, lo scopriremo.

