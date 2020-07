Ed e Rosemarie di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, stanno ancora insieme?

Il 19 luglio 2020 andrà in onda su Real Time la prima puntata della quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi-prima dei 90 giorni, edizione andata in onda già negli Usa qualche mese fa su TLC. Tra i protagonisti di questa stagione, ci sono Ed e Rosemarie. Lui è un uomo di 54 anni, fa il fotografo, ha una figlia già grande e un matrimonio durato solo due anni alle spalle. Lei è giovanissima ma ha già un figlio di 4 anni e vive nelle Filippine in un villaggio molto povero. Ed non è un bellissimo uomo, questo non lo si può nascondere, e oltre tutto, è anche molto basso ed è per questo che ha mentito sulla sua altezza. Rosemarie sembrerà essere delusa, dopo il loro primo incontro, ma poi tra i due scoppierà la scintilla? Ve ne parliamo in questo articolo dedicato proprio alla coppia, se non volete sapere altro, non continuate a leggere.

90 GIORNI PER INNAMORARSI 2020: ED E ROSEMARIE STANNO ANCORA INSIEME?

Come saprete in questa fase del programma, le coppie si conoscono prima di iniziare la loro relazione e decidere poi se chiedere il visto, per procedere con i 90 giorni. Nelle prime puntate di questa quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, vedremo Ed alle prese con la preparazione del viaggio per andare dalla sua Rosemarie. Tra i due non scatterà subito il giusto feeling, probabilmente anche a causa della differenza di età ma Ed proverà in tutti i modi a conquistarla. A quanto pare però c’è qualcosa nel passato di Rosemarie che non convince totalmente il fotografo, di che cosa si tratta?

ED E ROSEMARIE SI SONO LASCIATI: IL MOTIVO

A quanto pare è stata Rosemarie a decidere di lasciare Ed. Il motivo è legato al fatto che Ed non avrebbe intenzione di avere altri figlio. Rose ha un figlio di 4 anni, Prince, mentre Ed ha una figlia già molto grande. Rose quindi, avrebbe detto a Ed che aveva intenzione di fare una famiglia ma l’uomo non pensava la stessa cosa…

Ma non finisce qui…

ROSEMARIE HA AVUTO UNA RELAZIONE CON UNA DONNA

A quanto pare Ed ha raccontato che a febbraio, Rosemarie, dopo la fine della storia lo ha contattato per dirgli di riprovarci, lui sarebbe stato disposto a tutto per stare con lei. Ma quando Rosemarie ha acceso la fotocamera del suo cellulare, ha inquadrato per sbaglio una foto che la ritraeva insieme a una donna e così Ed ha scoperto che ha avuto un’altra storia. Rosemarie ha raccontato che lo ha fatto solo per provare a dimenticare Ed…

I due poi nel corso delle trasmissioni, hanno raccontato molte cose diverse. Rosemarie lo ha accusato di essere bugiardo e ha detto di aver risposto al telefono in alcune circostanze, solo perchè educata. Rose ha lanciato pesanti accuse contro Ed. Ha anche detto che parlando dei problemi economici, Ed le aveva detto che se avesse fatto un video nuda, lui le avrebbe dato dei soldi.

La figlia di Ed, intervenuta nel programma, alla fine del percorso, ha detto di non aver mai creduto all’amore di Rosemarie per suo padre. Le altre protagoniste dello show si sono schierate dalla parte della giovane ragazza filippina che è stata anche costretta a fare dei test per rassicurare Ed che stesse bene.

BIG ED SEGUITISSIMO SU INSTAGRAM MA DI ROSE NON CI SONO TRACCE

Sui social di Ed, il suo profilo instagram BID Ed conta oltre 400 mila followers, forse uno dei più attivi dei protagonisti del programma, non c’è traccia di Rosemarie, il che ci fa pensare che la storia sia davvero finita. Ma Big Ed è sempre affiancato da bellissime ragazze, chissà forse ha già trovato la sua anima gemella!

