Avery e Ash di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme ?

E’ andata in onda ieri su Real Time una nuova puntata dedicata al programma che in Italia arriva con il titolo 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni. Nel corso del programma si scoprono le relazioni e le affinità di coppia. Protagoniste appunto, due persone che decidono, credendo di essere innamorate, di mettersi in gioco. Come? Conoscendosi meglio prima di chiedere un visto e 90 giorni per preparare le nozze! Tra i protagonisti della quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi, ci sono anche Avery e Ash che sembrano essere una coppia molto affiatata; i due però, nonostante si sentano da quasi un anno, non si sono mai visti. Sia Ash che Avery sono genitori e hanno delle relazioni che non sono andate bene alle spalle. Ma pensano di aver trovato l’anima gemella. Nelle prime puntate in onda in Italia, abbiamo visto Avery prepararsi per andare in Australia, ma non è ancora partita: che cosa succederà dopo l’incontro con il bellissimo Ash? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni, se non volete andare avanti, e scoprire tutti i dettagli, interrompete pure la lettura!

90 GIORNI PER INNAMORARSI-PRIMA DEI 90 GIORNI, AVERY E ASH STANNO ANCORA INSIEME?

Avery Warner e Ash Naeck sembravano essere davvero fatti l’uno per l’altra ma a quanto pare tra di loro le cose non sono andate bene e dopo il viaggio fatto in Australia, i due hanno deciso che era meglio interrompere questa conoscenza. Ma qualche settimana fa, i fans del programma, hanno sperato che ci fosse un ritorno di fiamma, del resto i due si erano già lasciati spesso in altre occasioni. E infatti una foto sul profilo instagram di Avery, che la mostrava sorridente al fianco di Ash, sembrava rimettere tutto in discussione.

Avery però ha subito spiegato ai fans che si trattava di una foto scattata in Australia, quando lei era andata lì in viaggio. Ha anche detto che Asj aveva ottenuto il visto per un viaggio negli Usa e che si erano visti a Seattle ma solo in quanto amici. Le cose tra di loro non hanno funzionato ma in ogni caso, continuano a sentirsi perchè hanno deciso di continuare ad avere un bel rapporto…

Alcuni fans della coppia sperano che i due possano tornare insieme, chissà!

