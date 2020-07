Lisa e Usman di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni dopo il matrimonio i Nigeria stanno ancora insieme?

Riscuote come sempre grande successo il programma 90 giorni per innamorarsi in onda su Real Time in Italia. In queste settimane abbiamo visto le prime due puntate della quarta stagione del programma. Tra i protagonisti di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni ( alla sua stagione 4 negli Usa), ci sono anche Lisa e Usman. Lei è una donna americana non più giovanissima mentre il nigeriano Usman è molto più giovane, è molto apprezzato sui social, fa il cantante e sogna di vivere in America per diventare il più grande rapper nigeriano. Usman le ha anche scritto una canzone d’amore e Lisa ha deciso quindi di andare in Nigeria per conoscerlo. Da due anni lei e il rapper si sentono e Lisa è molto gelosa delle amicizia femminili di Usman e delle sue tante fans ma non ha dubbi sul fatto che lui sia sincero. Che cosa succederà tra i due? Possiamo dirvi che ne vedremo davvero delle belle nelle prossime puntate di 90 giorno per innamorarsi-Prima dei 90 giorni…I due infatti, insieme in Nigeria, scopriranno di essere molto diversi tra di loro ( non praticano la stessa religione, hanno età diverse, hanno progetti diversi). Ma alla fine a quanto pare, almeno per il programma, il finale sarà lieto…

90 GIORNO PER INNAMORARSI PRIMA DEI 90 GIORNI: COME E’ FINITA TRA LISA E USMAN?

Chi seguirà la stagione 2020 del programma si renderà conto che i due hanno passato molto tempo a litigare ma alla fine del programma ecco la sorpresa. I due infatti si sono sposati in Nigeria, anche perchè in questo modo, per Usman, sarebbe stato più semplice ottenere un visto da coniuge. Ma quando Lisa è tornata negli Stati Uniti le cose sono precipitate. I due infatti si sono lasciati ed è stata la stessa Lisa, che è molto attiva sui social, a rivelare che tra loro le cose non sono andate affatto bene. Lisa però sembra cercare ancora l’amore, lo vediamo nei suoi post sui social, quando fa in qualche modo “pubblicità” a giovani maschioni nigeriani. Chissà se la rivedremo in un’altra stagione di 90 giorno per innamorarsi, magari di nuovo in Nigeria a caccia dell’amore perduto…

