Temptation Island 2020: Chavy rivuole Valeria, lei non lo ama

Nella serata del 30 luglio 2020 è andata in onda la puntata finale di Temptation Island e così abbiamo scoperto che cosa sta succedendo nella vita delle coppie a un mese di distanza dalla fine delle registrazioni del programma di Canale 5. C’era grande attesa per la coppia formata da Chavy e Valeria, sicuramente una delle più chiacchierate di questa edizione. Come stanno adesso le cose? Durante il falò di confronto Valeria e Chavy avevano deciso di uscire separati ma a quanto pare, una volta tornati a casa, si sono subito resi conto che tra loro c’era ancora un legame. E così un mese dopo, davanti a Filippo Bisciglia raccontano come stanno le cose. Ma la versione di Chavy è leggermente diversa da quella di Valeria. Se infatti il pr romano pensa che potrà riconquistare la sua fidanzata e costruire con lei di nuovo qualcosa, Valeria invece, dice di non amarlo più…

TEMPTATION ISLAND 2020 UN MESE DOPO: LA VERSIONE DI CHAVY

Un mese dopo il gran finale Chavy svela di essersi subito reso conto di quanto Valeria gli mancava. Una volta rientrati a Roma l’ha subito chiamata, si sono visti e sentiti tutti i giorni. Hanno festeggiato anche il suo compleanno insieme a casa di lei. Chavy si è reso conto degli errori commessi e ha perdonato anche Valeria. Poi spiega: “Lei mi ha chiesto di non sentirci per qualche giorno e io ero d’accordo, doveva capire se le mancavo. Ma poi il giorno dopo mi ha chiamato per sapere dove ero e che cosa stavo facendo” ha raccontato Chavy. Atteggiamento che gli ha fatto credere che Valeria voglia tornare insieme a lui. Ma Chavy è convinto che la Liberati non lo faccia solo per un motivo: sarebbe infatti troppo condizionata dal pensiero della gente che ha intorno, e adesso anche da quello del pubblico di Temptation…

TEMPTTAION ISLAND 2020 UN MESE DOPO: LA VERSIONE DI VALERIA

Anche Valeria ammette che lei e Chavy si sono risentiti ma il suo pensiero è molto diverso. Parla di affetto, di una persona con la quale ha avuto una storia importante ma dice di non essere più innamorata di Chavy. E dalle sua parole si intuisce che non c’è spazio nella sua vita per il suo ex…Valeria adesso cerca un uomo che ami prima sua figlia e poi lei, ma non ha parlato del tentatore Alessandro Basciano…

Cosa accadrà? Solo i due protagonisti di questa storia potranno scegliere cosa fare della loro vita…

Temptation Island 2020: Chavy rivuole Valeria, lei non lo ama ultima modifica: da