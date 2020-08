90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni: David e Lana stanno ancora insieme?

Andrà in onda oggi 9 agosto 2020 una nuova puntata di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, il seguitissimo programma di TLC che tanto piace anche al pubblico italiano. Non abbiamo ancora conosciuto una delle coppie protagoniste di questa stagione, quella formata da David e Lana ma presto, sentiremo parlare di loro…David, come abbiamo visto nelle anticipazioni in onda in queste settimane, ha conosciuto la bellissima Lana che però sembra essere una sorta di fantasma. In oltre 7 anni di relazione, come David ha confessato ai suoi amici, le ha mandato oltre 100 mila dollari ma non ha mai creduto che lei fosse una maga della truffa. Nessuna truffa romantica in vista per David? In realtà, nel corso dello show, il pubblico americano ha pensato che David fosse un grande illuso, che Lana non esistesse e che ci fosse una donna capace di architettare tutto solo per i soldi. Ma poi il colpo di scena: dopo ben 4 appuntamenti mancati, alla fine David ha avuto modo di incontrare davvero la sua Lana che esiste e a quanto pare, è anche legata a lui sentimentalmente, e non solo per i soldi…Ma che cosa ne è stato di Lana e David, i due stanno ancora insieme dopo la fine di 90 giorni per innamorarsi? Si sono sposati?

90 GIORNI PER INNAMORARSI: LANA E DAVID STANNO ANCORA INSIEME?

Lana, nelle ultime puntate dello show, ha spiegato che le scuse date a David per saltare gli incontri, erano reali. Solo l’ultima volta ha deciso di tirarsi indietro perchè non se la sentiva ma non ha mai mentito al suo fidanzato.

Ricordiamo che David, stanco per le continue delusioni, aveva deciso di assumere un investigatore privato, per capire se davvero, Lana esistesse. Questo investigatore aveva scoperto che Lana aveva contattato in chat, dall’Ucraina, anche altri uomini americani, cosa che la donna aveva poi ammesso.

Dopo aver incontrato David, la ragazza aveva notato che fosse più bello e affascinante dal vivo, che in chat e così tra i due è iniziata una relazione. Sbirciando sul profilo instagram di David, possiamo vedere come lui e Lana, almeno fino a giugno, fossero insieme. L’ultima foto pubblicata insieme risale al 9 giugno 2020, non sappiamo se i siano ancora fidanzati o si siano dovuti separare a causa del lockdown ma probabilmente lo scopriremo nella prossima stagione del programma di TLC!

