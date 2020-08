Anche Nicola Ventola smentisce la sua partecipazione al GF VIP 5

Manca molto molto poco alla partenza della quinta edizione del Grande Fratello VIP e mentre si cerca di scovare i nomi dei concorrenti del reality, arrivano anche le smentite. Dal Magazine 361 erano arrivati ben 14 nomi, dati quasi per certi, se non ufficiali, in vista di questo GF VIP 5 ma poche ore fa, è arrivata l’ennesima smentita. Sono più le smentite, al momento, che le conferme. E questa volta è toccato a Nicola Ventola. Il suo nome, come vi dicevamo proprio ieri parlando della prossima edizione del reality, era trapelato da 361 Magazine, prima non si era mai accennato al calciatore. Una notizia bomba quindi, che però l’ex attaccante dell’Inter ha smentito questo pomeriggio con una semplice storia su Instagram. Pochi fronzoli, poche parole. Nicola Ventola ha semplicemente detto che non prenderà parte alla prossima edizione del GF VIP. Non sarà quindi nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini.

Il calciatore parla di altri impegni, chissà che cosa avrà da fare…

IL CAST DATO PER DEFINITIVO: ECCO I 14 NOMI

Ieri in questo nostro articolo, vi avevamo parlato dei papali, sono 14 i nomi, togliendo Nicola Ventola , che ha smentito questo pomeriggio, restano in 13. Va detto che nelle ultime ore è circolato di nuovo, anche il nome di Fausto Leali che dopo l’avventura ne Il cantante mascherato, potrebbe tornare in tv questa volta, su Mediaset.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ULTIME NEWS: CHI CI SARA’?

Almeno per il momento gli altri concorrenti di cui si è parlato in queste ultime ore non hanno smentito nè confermato. Ci saranno oppure no? A questo punto, viste le tante voci circolate nelle ultime ore, non ci resta che aspettare la lista ufficiale fornita direttamente da Mediaset e dal programma. Perchè le indiscrezioni, potrebbero essere solo un buco nell’acqua!

