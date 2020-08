Alessia Marcuzzi svela perchè lei e Maria puntano sulle coppie nip a Temptation Island

Tutto pronto per la partenza di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi al timone. La conduttrice è arrivata in Sardegna da due giorni ed è pronta a vivere questa nuova avventura nel viaggio dei sentimenti. Lo scorso anno era stata perfetta e impeccabile nell’edizione VIP mentre per il 2020 l’attende una edizione fatta da coppie di persone non famose. Un cambiamento che non preoccupa affatto la conduttrice, pronta invece a fare insieme ai protagonisti del reality, questo viaggio.

Intervistata per Tv, sorrisi e canzoni, la Marcuzzi spiega perchè lei e Maria de Filippi hanno deciso di puntare sulle coppie non conosciute dal pubblico. Avrebbero potuto fare un’altra edizione con coppie miste, come quella condotta da Filippi Bisciglia ma hanno poi preferito optare per questa edizione nip.

ALESSIA MARCUZZI PRONTA PER TEMPTATION ISLAND 2020

E’ felice quindi di questa nuova avventura in tv a un anno di distanza dall’edizione VIP di Temptation Island?

“Sì, sono molto felice perché sono tornata al mio primo amore con i reality fatti di persone comuni, come quando conducevo il “Grande Fratello”. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è la forza di questo programma, il motivo per cui piace a tutti, adulti e giovanissimi“

questa la risposta di Alessia Marcuzzi per Tv, sorrisi e canzoni.

La De Filippi in una recente intervista aveva rivelato di aver chiesto ad Alessia di non indossare mini gonne:

“Verissimo! La sera si finisce tardi di girare e sul tronco no: “scosciata” non sarei credibile in un ruolo quasi da “psicologa”. Meglio i jeans, mi sono più congeniali. Nella vita di tutti i giorni mi piace vestirmi come un maschiaccio. Da sempre, tanto che da bambina mi chiamavano “Lady Oscar”. E ora rubo dall’armadio di mio marito camicie e maglioni“

L’appuntamento con la prima puntata di Temptation Island 2020 è per il 9 settembre 2020.