Ballando con le Stelle 2020: nuovo caso di COVID19 nel cast dopo Samuel Peron, ecco chi è

Continuano le brutte notizie per Ballando con le Stelle 2020. Solo due giorni fa, siamo venuti a conoscenza del fatto che lo storico maestro della trasmissione – alias Samuel Peron – è risultato positivo al tampone per il COVID19 ragion per cui il ballerino è stato posto ad una quarantena obbligatoria di quattordici giorni visto che il suo stato di salute è tutt’ora nella norma.

Ma Samuel Peron purtroppo non è l’unico asintomatico fra i protagonisti della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle; infatti, un nuovo giro di tamponi ha evidenziato una seconda positività al virus COVID19. Ecco di chi si tratta…

Ballando con le Stelle 2020: anche Daniele Scardina positivo al COVID19

Il secondo protagonista trovato positivo al tampone per il COVID19 è un concorrente VIP; nel dettaglio stiamo parlando del pugile Daniele Scardina, già abbinati dal format alla maestra Anastasia Kuzmina. A rivelare la positività dello sportivo è la stessa Milly Carlucci attraverso un video – comunicato postato in serata sulle pagine social di Ballando con le Stelle. Qui di seguito, il video integrale pubblicato sulla pagina Facebook del programma.

Nel video, Milly Carlucci ha dichiarato: “Abbiamo i risultati dei tamponi. Siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui c’era anche Samuel Peron e, come sapete, lì c’è stato un focolaio di infezione importante. Però devo dire che sia Samuel sia Daniele in questo momento non hanno sintomi importanti quindi in bocca al lupo perché magari risolviamo anche questa situazione rapidamente…”.

Daniele Scardina non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul suo unico social network utilizzato (Instagram). Nessuna dichiarazione nemmeno da parte della ballerina abbinata al pugile che in ogni caso si è limitata a rilanciare il video messaggio di Milly Carlucci. Cosa succederà adesso?

Sicuramente l’Auditorium Rai in cui si svolge Ballando con le Stelle resterà chiuso fino al completamento della sanificazione di tutti gli ambienti e, solo a seguire, tutte le coppie risultate negative ai test potranno subito riprendere gli allenamenti. Per il VIP Rosalinda Celentano e la maestra Anastasia Kuzmina, invece, aleggia ancora un grosso punto interrogativo… Riceveranno un nuovo partner? Oppure salteranno la prima puntata e rientreranno in gara dal secondo appuntamento?

