Grande Fratello VIP 5: primi tre concorrenti senza volto, chi sono?

Manca ormai pochissimo al debutto del Grande Fratello VIP 5, in onda a metà settembre. Al momento in modo ufficiale il solo nome reso noto, è quello di Elisabetta Gregoraci che ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Chi spiegando anche i motivi per i quali ha scelto quest’anno di partecipare al reality. Per il resto tutti i nomi fatti fino a questo momento sono un grande punto interrogativo per quello che riguarda il cast visto che i concorrenti, uno dopo l’altro, hanno smentito. Non sarà facile quindi avere il cast stellare che a quanto pare Signorini sperava di avere ( e chissà che qualcuno all’ultimo momento non abbia rinunciato non solo per questioni economiche ma anche per altro). Lo scopriremo forse nelle prossime settimane ma intanto, via social, sono arrivate le foto, senza volto, dei primi tre concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP. E sui social si è scatenato il toto nome.

GRANDE FRATELLO VIP 5 IL CAST: PRIMO CONCORRENTE MISTERIOSO, E’ FRANCESCO OPPINI?

La prima identità che vedete nella foto che apre questo post, sembra abbastanza semplice da indovinare, anche perchè il nome era uscito in rete già da settimane. Quasi certamente si tratta di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Il commentatore sportivo è arrivato a Roma qualche giorno fa, come documentano le sue storie sui social. A prenderlo in stazione suo padre, Francesco era senza la fidanzata, il che conferma, senza quasi nessun dubbio, che sarà nella casa del Grande Fratello VIP 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5 IL CAST: SECONDA CONCORRENTE MISTERIOSA, E’ MATILDE BRANDI?

La seconda foto ci mostra una donna con un fisico statuario, due bellissime gambe e un tacco molto alto. Ci lascia pensare che sia una donna che ci tiene al suo aspetto fisico e secondo i commentatori dei social del Grande Fratello, senza nessun dubbio, la persona in questione è Matilde Brandi. Sarebbe sicuramente un personaggio, oltre che molto famoso, interessante.

GRANDE FRATELLO VIP 5 IL CAST: IL TERZO CONCORRENTE MISTERIOSO CHI E’?

Il terzo è sicuramente un ragazzo molto giovane, così sembrerebbe, potrebbe essere Tommaso Zorzi, seguitissimo influencer. Qualcuno ipotizza che si tratti di Denis Dosio ma sembra davvero poco abbronzato e colorato per essere il giovanissimo pupillo di Barbara d’Urso. In ogni caso entrambi dovrebbero partecipare al reality, per cui la foto potrebbe ritrarre uno dei due.

Queste le ultime news sul cast del GF VIP 5, e secondo voi, chi sono?