Ballando con le stelle 2020: oggi si decide la data di partenza

Conferenza stampa in casa Rai oggi 1 settembre 2020, in vista della nuova stagione televisiva. Tra i temi caldi ovviamente, anche il caso Ballando con le stelle. Come saprete, nell’ultima settimana, una grossa tegola si è abbattuta su Milly Carlucci e su tutta la dirigenza Rai: la positività al covid 19 di due dei protagonisti di Ballando con le stelle 2020. Samuel Peron, maestro di Ballando, in coppia con Rosalinda Celentano, e Daniele Scardina, detto Toretto, Vip in gara, sono risultati infatti positivi, e attendono di fare un nuovo tampone.

Stefano Coletta oggi ha spiegato, in conferenza stampa, quella che è la situazione. A quanto pare non si prende in considerazione la possibilità di iniziare con altre coppie, o di far entrare in un secondo momento i due concorrenti. Dalle parole del direttore di Rai 1 ben si intuisce che le possibilità sono due.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: QUANDO SI PARTE?

Ieri Milly Carlucci aveva detto che i tamponi fatti al cast di Ballando con le stelle e a tutto lo staff erano negativi. Per cui si continua a lavorare. Oggi si attende, come ha spiegato Coletta, il risultato del tampone fatto invece a Samuel Peron e Daniele Scardina, e si deciderà il da farsi. Se i due dovessero risultare negativi, ci sarebbe una buona possibilità di riprendere presto il lavoro in sala prove e quindi Ballando non dovrebbe subire uno slittamento ( sarebbe poi certamente da effettuare anche un altro tampone, magari tra un paio di giorni). Se invece dovessero essere ancora positivi, allora si prenderà in considerazione l’eventualità di far partire Ballando con le stelle, magari con una settimana di ritardo.

Coletta ha spiegato che tutto si deciderà oggi, per cui Milly Carlucci, con grande probabilità, aggiornerà i fans di Ballando, come ha fatto nell’ultima settimana, via social. Noi restiamo quindi in attesa.

Vi ricordiamo che al momento la data di partenza di Ballando con le stelle 2020 è stata fissata per il 12 settembre 2020.

