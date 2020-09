Diva e Donna becca Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano (Foto)

Diva e Donna ha pizzicato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme, non dovrebbe essere una gran notizia perché i due sono una delle coppie di Ballando con le Stelle ma le foto pubblicate potrebbero dire anche altro. Ovvio vederli mano nella mano in sala prove ma così affiatati anche mentre passeggiano in strada forse significa altro, forse Elisa e Raimondo sono già una coppia. Ci sperano un po’ tutti ma al momento manca il bacio, manca il dettaglio, l’indizio che potrebbe fare dire che sono davvero una coppia. E se il bacio non c’è ancora tra le pagine del gossip tutti immaginano che arriverà in pista per Ballando con le Stelle. Sarà un bacio da copione o un bacio vero?

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO MANO NELLA MANO SU DIVA E DONNA

Dietro la mascherina lei sorride e lui abbassa lo sguardo ma camminano mano nella mano e l’intesa è evidente. Todaro è ufficialmente single, separato da Francesca Tocca con cui ha un ottimo rapporto e una bellissima figlia. Elisa Isoardi dicono sia single, altri invece credono sia fidanzata con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. La conduttrice però la vediamo sempre da sola, al massimo con il suo dolcissimo Zen.

Una passeggiata per le strade di Roma mano nella mano non è certo una conferma del loro presunto amore, ma tutto fa immaginare che l’amore potrebbe trionfare. Questo pomeriggio sia Elisa Isoardi che Raimondo Todaro hanno postato tra le loro storie Instagram le prove in corso, anzi più che altro hanno mostrato coccole e occhi dolci.

Il gossip è già andato oltre mentre la prima puntata di Ballando con le Stelle è ancora lontana. Si scende in pista il 19 settembre, c’è tutto il tempo per scoprire altri indizi ancora prima del primo ballo insieme sotto gli occhi del pubblico.