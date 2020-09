Elisa Isoardi riprende le prove con Raimondo Todaro: “Sono un sacco di patate” (Foto)

Lo ripete da un anno Elisa Isoardi che non sa ballare e oggi tornando in sale prove con Raimondo Todaro chiede aiuto (foto). La Isoardi si sente un sacco di patate, il suo maestro non la smentisce ma insieme sono davvero una bellissima coppia. Entrambi single e magari con la voglia di innamorarsi di nuovo, Ballando con le Stelle punta soprattutto su loro due. Magari la conduttrice ci stupirà, di certo Raimondo Todaro sarà in grado di farla sciogliere e un passo dopo l’altro, puntata dopo puntata potremo vedere un sacco di patate diventare libellula. Scommettiamo che sarà così ma molti scommettono anche che Elisa Isoardi e Raimondo Todaro smetteranno di essere amici per diventare una vera coppia. Qualcuno ne è già sicuro, il feeling c’è e s vede, perché non sognare?

BALLANDO CON LE STELLE FA SOGNARE UN NUOVO AMORE GIA’ IN SALA PROVE

Entrambi hanno postato le loro storie Instagram, oggi sono tornati alle prove dopo la pausa forzata a causa dei due positivi tra il cast del reality show di Milly Carlucci. Anche la data di inizio in tv è stata posticipata, Ballando con le Stelle sarà in onda con una settimana di ritardo, il 19 settembre e non più il 12. I concorrenti hanno bisogno di un po’ di prove in più ma c’è anche il mistero sulle eventuali sostituzioni o magari sulla scelta di fare entrare in corsa Samuel Peron e Daniele Scardina.

La più felice di tutti è Selvaggia Lucarelli che confida avrà un po’ di giorni in più per trovare un abito adatto da indossare alla prima. Tutto solo per sdrammatizzare un momento un po’ complicato per tutti dove le mascherine potrebbero non bastare.

Intanto, Elisa e Raimondo fanno già sorridere e sognare. Belli, liberi e in perfetta sintonia. Milly Carlucci anche questa volta sembra non avere sbagliato la coppia del suo Ballando con le Stelle.