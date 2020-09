Alfonso Signorini vuole Morgan e Giulio Berruti al GF VIP 5

Il settimanale DiPiù ha pubblicato in anteprima quello che dovrebbe essere il cast ufficiale del Grande Fratello VIP 5, e va detto che nessuna delle persone citate, ha smentito la sua partecipazione. Il che fa pensare che effettivamente, i vip citati dalla rivista, entreranno davvero nella casa del Grande Fratello VIP. Ma va anche ricordato che al momento, dalla produzione del reality di Canale 5, i soli nomi ufficiali sono quello di Elisabetta Gregoraci e quello di Tommaso Zorzi, gli altri invece, non sono stati ancora ufficializzati.

Stando a quanto racconta Francesco Fredella però, ci sarebbe un doppio colpaccio che Alfonso Signorini vorrebbe fare. Il conduttore del GF VIP 5 vorrebbe nella casa, due uomini, Giulio Berruti e Morgan. Due vip completamente diversi. Giulio Berruti attore molto amato dal pubblico di Canale 5 in particolare ma al momento al centro del gossip soprattutto per la sua storia con Maria Elena Boschi. E poi Morgan, che di certo non ha bisogno di presentazioni. Il cantante chiedeva qualche settimana fa di fare un reality sulla sua vita e visto che a quanto pare, un programma incentrato sulla sua storia, non è in previsione, potrebbe decidere di partecipare al GF VIP. In questo momento così delicato per gli artisti del resto, i soldi potrebbero cambiare tutto. E poi c’è già chi immagina anche una bella reunion con la pace in diretta con Bugo. Erano stati proprio Morgan e Bugo i protagonisti del prima lockdown, si potrebbe ricominciare da loro?

GRANDE FRATELLO VIP 5: MORGAN E BERRUTI NEL CAST?

Dagospia conferma che Alfonso Signorini ha incontrato Giulio Berruti ma smentisce la sua partecipazione. L’attore, pare abbia declinato, in quanto impegnato nei prossimi mesi sul set di una nuova fiction.

Anche Morgan avrebbe avuto un colloquio con Signorini, potrebbe essere il suo il nome bomba di questa edizione? Sarebbe sicuramente una grande attrazione ma anche un grande rischio perchè si sa, Morgan è davvero capace di sparigliare le carte e complicare ogni situazione, ne sa qualcosa Amadeus…

Ma il gioco potrebbe valere la candela, come si suol dire…