Raimondo Todaro parla del legame con Elisa Isoardi, della loro intesa (Foto)

Cosa c’è tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi (foto)? Restano chiusi ore e ore in sala prove per Ballando con le Stelle, li vediamo stretti stretti e complici nelle storie Instagram di entrambi, il gossip riempie già le pagine con il loro presunto amore. E’ il ballerino a rompere il silenzio e a chiarire per la prima volta, ma di certo non l’unica, quale rapporto c’è tra lui ed Elisa Isoardi. Entrambi liberi da altri amori, almeno sembra sia così per Raimondo Todaro, mentre si sa meno sulla conduttrice. In tantissimi pensano ci sia già un flirt tra il maestro di danza e l’allieva ballerina, li hanno beccati anche in giro per Roma mano nella mano. Insinuazioni e niente altro?

RAIMONDO TODARO COMMENTA IL PRESUNTO FLIRT CON ELISA ISOARDI

E’ tra le pagine di Superguida Tv che Todaro ha voluto chiarire che tutto ciò che si legge è solo una montatura, che con la bella Isoardi non c’è nulla di più che una intesa ma solo relativa all’esperienza televisiva. Insomma, frena l’entusiasmo di chi immaginava già una grande storia d’amore, ma non è certo questo il finale, Ballando con le Stelle deve ancora iniziare.

“L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme” ha commentato Raimondo ma in realtà una settimana di conoscenza ci sembra poco. I due si conoscono da più tempo, hanno già ballato insieme. Adesso magari la conoscenza è ben diversa, sempre incollati ore e ore in sala prove l’uno all’altra e poi presi dall’emozione del debutto in pista. Manca poco più di una settimana al via di Ballando con le Stelle.

Una brava ragazza, simpatica e dolce, così la descrive Raimondo Todaro ma al momento non si può parlare d’amore mentre il pubblico spera sempre nel finale più romantico.