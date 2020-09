Antonella Elia innamorata di Pietro ma è ancora sotto analisi: dice la verità?

Anche al Grande Fratello Vip Antonella Elia ha dichiarato che è ancora innamorata di Pietro Delle Piane facendo ancora una volta capire che non sono fidanzati. Lui è sotto analisi, ancora sotto osservazione, come qualche ora prima del via al GF Vip aveva anche confidato nel suo cruciverbone di presentazione. Un cruciverba in cui Antonella Elia ha voluto ripercorrere la sua carriera televisiva, magari per rispondere alle battutine di chi si chiedeva il perché della sua presenza accanto a Pupo. Alfonso Signorini l’ha voluta come opinionista e dopo la prima puntata sembra abbia fatto un’ottima scelta. Antonella in verde ha analizzato, rimproverato, consigliato e approvato o meno ognuno dei concorrenti entrati nella casa, ma intanto lei la sta ancora facendo pagare al suo Pietro.

ANTONELLA ELIA NON APPREZZA IL CHIARIMENTO TRA ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA

Alla Elia non è piaciuto il chiarimento di Morra con Adua Vesco, per lei l’attore stava recitando, non era sincero, seguiva un suo copione. In quella coppia non vede amore, magari nemmeno un amore finito. E’ qui che parla di Pietro Delle Piane, fa un esempio sulla loro relazione lasciando intendere che anche se non stanno insieme il cuore non ha mai smesso di battere perché l’amore non può finire solo per gelosia, non può finire da un momento all’altro.

Davvero Antonella Elia e Pietro Delle Piane non stanno insieme? Sembra si frequentino ma non sono ancora tornati insieme dopo Temptation Island. “Non ci posso credere è nel cruciverba” ha esclamato Antonellina tra una definizione e l’altra. Ha poi scritto il nome del suo amore con un cuore e si è rivolta a lui: “Pietro, mi hai fatto vedere i sorci verde ma te la faccio pagare, gliela sto facendo pagare. Pietro è sotto analisi lo sto studiando come l’anaconda con il topolino vediamo se riuscirà ad espiare le sue colpe che ne ha parecchie, quindi sto valutando i miei sentimenti di donna ferita”. Una lezione per tutte le donne o davvero Antonella Elia è così saggia e decisa?

