Enock GF Vip 5, Antonella Mosetti pentita di non aver approfondito la conoscenza

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da pochissime ore eppure alcuni dei concorrenti sono già diventati amatissimi dal pubblico. Tra gli inquilini che stanno facendo parlare di più (in positivo) c’è Enock Barwuah, conosciuto per essere il fratello di Mario Balotelli. Nella puntata di oggi martedì 15 settembre di Mattino 5 si è parlato del giovane ragazzo che ha dimostrato subito un carattere solare e una bella anima stringendosi alla famiglia di Willy. Tra gli ospiti del salottino di Federica Panicucci anche Antonella Mosetti che ha dimostrato il suo dispiacere nel non aver approfondito la conoscenza con Enock.

Enock Barwuah del GF Vip 5, Antonella Mosetti: “E’ un ragazzo veramente interessante”

“Qualche tempo fa ci siamo sentiti, ci siamo scritti tante volte e ho questo rimorso purtroppo: di non averlo conosciuto meglio perché è un ragazzo veramente interessante” ha così esordito Antonella Mosetti a proposito di Enock Barwuah. La Mosetti avrebbe quindi voluto approfondire la conoscenza con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ma non solo. Antonella ha confermato che c’era un interessamento dopo le domande curiose della conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci. “Mannaggia a me!” ha affermato la donna alla trasmissione tv di Mediaset dimostrando ancora il pentimento.

Antonella Mosetti e la conoscenza interrotta con Enock: nulla è perduto? “Magari!”

La padrona di casa Federica Panicucci ha chiesto ad Antonella Mosetti come mai, se c’era un certo interesse, la conoscenza con Enock Barwuah non è poi stata approfondita. “Sono proprio cretina!” ha risposto la Mosetti. Ma il fratello di Mario Balotelli sta solo partecipando ad un reality show ed una volta terminata l’avventura televisiva si potrebbe comunque recuperare. “Magari” ha detto Antonella a tal proposito. Chissà che anche Enock non la pensi esattamente in questo modo.

La conoscenza tra lui e Antonella Mosetti verrà approfondita dopo il Grande Fratello Vip? Staremo a vedere. Voi che cosa ne pensate?