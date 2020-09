Gossip sul GF Vip 5: Massimiliano Morra e le rivelazioni piccanti di Lory del Santo

Ieri, lunedì 14 settembre, ha preso il via su Canale 5 la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti protagonisti pure l’attore Massimiliano Morra che al suo ingresso ha avuto subito un confronto diretto con la sua ex fidanzata Adua Del Vesco, anche lei nuova inquilina della casa. Questo confronto e la stessa fine della storia d’amore tra i due colleghi hanno generato un po’ di dubbi sul web. Non sono ancora chiare, infatti, le motivazioni della fine della relazione. Perché oltre alla gelosia di lui, secondo il popolo dei social ci sarebbe altro. A Mattino 5 si è parlato di Massimiliano Morra e… Lo scopriamo parlando degli ultimi gossip dentro e fuori la casa del GF VIP 5.

Lory Del Santo su Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip: “E’ molto pignolo”

Tra gli ospiti di Mattino 5 c’è stata Lory Del Santo che pare conoscere molto bene Massimiliano Morra. Si è proprio parlato di un flirt tra i due. In effetti una vicinanza particolare tra la Del Santo e l’attore ci sarebbe stata. Da Federica Panicucci, Lory ha parlato di Massimiliano dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip svelando qualche dettaglio sulla sua persona e il suo modo di fare. “Lo conosco molto bene e so che è molto pignolo. Una sera è venuto a casa mia per una cena con alcuni amici e lui era molto interessato al sale nell’acqua della pasta e alle porzioni di bresaola da mangiare, ora dico io, se hai un’alimentazione così rigida, portati lo zainetto da casa” ha dichiarato Lory Del Santo.

Lory Del Santo alza i dubbi su Massimiliano Morra dopo il confronto con Adua Del Vesco

Sul conto di Massimiliano Morra, Lory Del Santo ha anche aggiunto che è un uomo piuttosto particolare. E a proposito della possibile passata relazione tra lei e il gieffino non ha voluto dire nulla se non che lui ha delle caratteristiche distintive, particolari. La Del Santo ha fatto intuire alla conduttrice di Mattino 5 che le racconterà altro. Intanto però si alzano i dubbi su Massimiliano Morra e il popolo del web ha già espresso delle ipotesi. C’è qualcosa che l’attore nasconde? Lory Del Santo e Adua Del Vesco diranno qualcosa in più?