Daniele Scardina finalmente si allena per Ballando con le Stelle: “Sembra combattere mentre balla” (Foto)

Daniele Scardina ha appena iniziato l’allenamento per Ballando con le Stelle e in collegamento con C’è tempo per… ha risposto a qualche domanda ma sempre con poche parole (foto). Accanto a lui le bravissime Anastasia Kuzmina e Sara di Vaira, una nel ruolo di maestra ballerina, l’altra in aiuto per il collegamento in veste da inviata. Anche Sara è in gara nel cast di Ballando con le Stelle ma lei ha avuto ben più tempo per allenarsi con il suo ballerino. Per Daniele Scardina e Anastiasia Kuzmina è tutto un bel po’ più complicato. A causa del tampone positivo al Covid il pugile è riuscito solo lunedì a iniziare le sue prove in sala e la sua insegnante non ha dubbi che sia molto disciplinato ma teme non saranno pronti per la prima puntata di Ballando con le Stelle. Ovvio, perché le altre coppie si allenano già da tre settimane. “E’ bravo solo che spesso sembra stia combattendo, anche se bravissimo e disciplinato” il commento della Kuzmina.

COME STA DANIELE SCARDINA?

Non ha avuto nessun sintomo Scardina, pensa di avere contratto il virus in Sardegna ma non ne è sicuro e non ha idea di come e quando. E’ dispiaciuto per lo stop che ha subito Ballando con le Stelle a causa del contagio che ha riguardo lui e Samuel Peron però sa che era necessario rimandare per tutelare tutti. “Milly Carlucci ha fatto un grande lavoro”.

Da C’è tempo per… la curiosità di capire il perché il pugile abbia scelto di partecipare al reality show della Carlucci e provare a ballare. “Ho scelto di farlo come sfida e ho pensa sia una cosa da numeri uno e la voglia fare”. E’ quindi pronto a mettersi in gioco ma non ancora a mostrare passi di danza. Non c’è dubbio che la coppia sia in ritardo ma scommettiamo ci sorprenderanno in pista. Pochi giorni e si parte: il 19 settembre in prime time ovviamente su Rai 1.