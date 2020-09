Tommaso Zorzi rientra nella casa del GFVIP 5: nessuno sospetto di coronavirus

E alla fine questa storia che stava davvero preoccupando tanti, finisce bene. Tommaso Zorzi, come spiega un comunicato breve del Grande Fratello, può rientrare nella casa. Il concorrente del GF VIP 5 ieri sera aveva lasciato Cinecittà per alcuni controlli medici. Aveva infatti avuto la febbre, nel corso della prima serata, dopo la diretta e le sue condizioni di salute preoccupavano, visto che continuava a stare male. Tommaso aveva spiegato ai suoi compagni che soffre di sinusite e che probabilmente l’aria condizionata aveva scatenato il suo malessere, non essendo abituato a stare per così tante ore in una situazione simile. Ma la paura che ci potesse essere anche altro, è stata grande. A Tommaso infatti pare sia stato fatto nel corso della serata di ieri, un nuovo tampone, oltre a quello che i concorrenti hanno fatto il giorno in cui sono stati in albergo. Hanno raccontato di aver fatto il tampone 3 giorni prima del loro ingresso in albergo, dove sono rimasti isolati, appunto per questo periodo.

TOMMASO ZORZI RIENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

E così alla fine, Tommaso ha avuto probabilmente i risultati del nuovo tampone che è stato fatto, vedremo poi nel corso della giornata se ne parlerà anche con i suoi amici. Per il momento possiamo solo riportare le parole del Grande Fratello che dice che il concorrente sta bene ed è pronto a tornare in gioco. Lo rivedremo quindi nella casa a breve.

Chi invece non rivedremo è Flavia Vento che dopo una giornata piena di turbamenti ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello VIP senza dormire neppure un’altra notte con i concorrenti …Ha fatto le sue valigie e nella notte, ha lasciato la casa più spiata di Italia.

Non ci resta adesso che attendere il commento di Tommaso Zorzi a quanto accaduto nelle ultime ore. In ogni caso siamo lieti di comunicare che stia bene, la paura che avesse il covid 19 è stata grande un po’ per tutti. Pericolo scongiurato.

Tommaso Zorzi rientra nella casa del GFVIP 5: nessuno sospetto di coronavirus ultima modifica: da