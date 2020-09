Dayane Mello ancora innamorata di Mario Balotelli? “Ho dei sentimenti fortissimi per lui”

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 i concorrenti si lasciano andare sempre di più e inizia a fare discorsi che riguardano la loro vita privata. E’ il caso di Dayane Mello che qualche ora fa ha parlato di Mario Balotelli, uomo che è stato al suo fianco ancora prima di Stefano Sala, il papà di sua figlia. Nella casa del Grande Fratello vIP 5, come ben sappiamo, c’è anche Enock Barwuah, il fratello del noto calciatore. Ed è proprio con lui che la bella modella brasiliana ha parlato di Mario ammettendo che era innamorata di lui ma forse non solo in passato… “Ero una ragazzina, quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni… L’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui“ ha ammesso Dayane Mello.

GF Vip, Dayane Mello parla di Mario Balotelli: è un ex non ancora dimenticato

Dayane ha spiegato agli altri concorrenti del Grande Fratello che quando si trova in compagnia di Mario Balotelli il suo cuore batte molto forte. Gli inquilini la vedono un po’ come una dichiarazione da parte della modella ma la Mello pensa che il calciatore se ne freghi. “Mario le vuole bene” suggerisce il fratello Enock. “Mi ricordo il nostro primo bacio, è stato in macchina davanti all’agenzia dove lavoravo” ha raccontato Dayane Mello ai suoi compagni di GF Vip. “Non avevo mai baciato un nero e per me era molto strano. Ci guardavamo… Alla fine l’ho preso e l’ho baciato” ha spiegato. Gli altri gieffini sono stati super curiosi di scoprire tutti i dettagli della love story tra Dayane e Mario Balotelli e lei ne ha parlato con entusiasmo al fianco di Enock. Pare proprio che la Mello non abbia ancora dimenticato il calciatore.

Dayane Mello su Mario Balotelli: “Mi fa battere il cuore, ci tengo tantissimo”

“Quando lui ha giocato a Manchester sono andata a vederlo. Non ho mai nascosto la persona che lui è per me“ ha spiegato Dayane. “Ti rendi conto se entra nella casa del Grande Fratello a fare la sorpresa a suo fratello? Io mi arrampico e sparisco perché mi fa battere il cuore!“ ha addirittura affermato la modella sudamericana. “Lui mi ha segnato la vita. Io ho sempre voluto avere una storia d’amore con lui. Fino ad oggi ho sentimenti verissimi per lui. Ci tengo tantissimo. Quando sto con lui divento nervosa, una cosa che senti solo quando una persona ti piace” ha poi confessato a Enock.

E allora forse più che fare una sorpresa a suo fratello, la sorpresa potrebbe farla a Dayane…