Temptation Island 2020: Coppia fuori già alla prima puntata con Alessia Marcuzzi, ecco perché

A Mediaset sembra essersi instaurato un pesante clima di ritiri istantanei nei suoi reality. Giusto poche ore fa vi annunciavamo come Flavia Vento avesse abbandonato la casa del Grande Fratello dopo un solo giorno di permanenza all’interno della casa. Stasera – 16 settembre 2020 – scopriamo che una delle sei coppie di Temptation Island 2020 ha deciso di lasciare il programma nella primissima puntata di stagione condotta da Alessia Marcuzzi.

Protagonista di questa nuova toccata e fuga è la coppia di fidanzati composta da Sofia e Amedeo: lei, 30 anni, di Celalba, (PG) fa l’impiegata; lui, 31anni, è di Città di Castello (PG) e fa l’operaio. I due sono fidanzati da undici anni ma non hai mai iniziato una convivenza. E dopo questa abbandono abbiamo capito il perché…

Temptation Island 2020: Sofia e Amedeo fuori alla prima puntata

La relazione fra i due era già delicata da prima che iniziasse la loro avventura all’interno di Temptation Island 2020: i due hanno vissuto vari momenti di crisi e lei ha più volte avuto il sospetto che lui la tradisse (anche in virtù del fatto che la coppia dopo undici anni di frequentazione non è mai arrivata alla convivenza). Lui ha sempre smentito tutto.

Eppure, il giovane Amedeo, nel cuor suo conosce la verità: alla sua Sofia l’ha tradita eccome; ragion per cui, ha deciso di sfruttare le telecamere della trasmissione per liberarsi di questo peso sulla coscienza. Con la scusa di chiacchiera del più e del meno con gli altri fidanzati, Amedeo ammette le “corna”. Le fidanzate vengono chiamate al Pinnettu a visionare i filmati delle suddette rivelazioni.

Amedeo confessa il tradimento e Sofia viene subito chiamata nel pinnettu 😮 #TemptationIsland pic.twitter.com/m3PqcOTJJz — Temptation Island (@TemptationITA) September 16, 2020

Scoperta la verità, Sofia va su tutte le furie e le sue compagne di villaggio provano a farla riflettere maggiormente affermando che è un po’ bizzarro che Amedeo abbia deciso di rivelare platealmente un tradimento a poche ore dall’ingresso nel programma. Eppure i fatti sono andati così e, giustamente, Sofia ha colto la prima occasione utile (ovvero quella del falò settimanale) per richiedere un falò di confronto immediato con Alessio ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice è corsa al villaggio ad annunciare la novella. Lui accetta il confronto.

Sofia svela di aver saputo del tradimento. Lui è visibilmente alle spalle al muro e, con un tono di tristezza, ammette le sue colpe: “mi dispiace, ho sbagliato”, “abbiamo avuto dei momenti di crisi”, “Non so più se il sentimento verso di te è sempre lo stesso oppure se stiamo insieme per abitudine“.

"Non so più se il sentimento verso di te è sempre quello" #TemptationIsland pic.twitter.com/xNdh1bl6TE — Temptation Island (@TemptationITA) September 16, 2020

Ma come accade nel magico mondo di Temptation Island, i ruoli arrivano sempre a ribaltarsi: nonostante la rivelazione del tradimento e del fatto che Amedeo sente questa relazione sulla via della conclusione, lei decide di punto in bianco di rivolerlo per sé; si dice disposta a perdonarlo… ma solo per il momento e in attesa di prove tangibili della loro rinnovata affinità di coppia.

Lui, seppur molto titubante, accetta e va via da Temptation Island tenendo la mano a Sofia. Tutto ciò davanti ad una imbarazzata Alessia Marcuzzi.

Temptation Island 2020: Coppia fuori già alla prima puntata con Alessia Marcuzzi, ecco perché ultima modifica: da