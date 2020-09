Massimiliano Allegri in un tango a Ballando con le Stelle, tutti vorrebbero vederlo con Ambra (Foto)

Tra i ballerini per una notte di Ballando con le Stelle il nome di Massimiliano Allegri è quello che ci stupisce forse più di tutti (foto). Sarà lui il primo ospite della nuova edizione del dance show di Milly Carlucci e infatti domani vedremo l’ex allenatore della Juve esibirsi addirittura in un tango. La sua ballerina sarà Roberta Beccarini, perdano le speranze coloro che vorrebbero Allegri e Ambra Angiolini insieme sulla pista di Ballando con le Stelle. La coppia procede a gonfie vele con la storia d’amore di cui tutti vorrebbero saper di più. Sempre discreti ma mai infastiditi dalla presenza dei paparazzi. Sono diventati bravissimi, evitano con cura i posti dove sanno che ci sono i fotografi; Allegri e Ambra sono la prova che chi vuole può sfuggire al gossip.

MAX ALLEGRI A BALLANDO CON LE STELLE BALLERINO PER UNA NOTTE

Sabato 19 settembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 l’atteso reality show e Allegri è il ballerino che siamo curiosi di vedere in pista. Non è la prima volta che il calcio si sposa con i talent in tv e questa volta il compagno di Ambra Angiolini non sarà in panchina ma al centro dell’attenzione. Ha accettato di mettersi in gioco e sarà per lui una sfida nuova ma potrebbe anche sorprenderci molto.

Ricordate gli altri ballerini per una notte proveniente dal calcio? Alessandro Del Piero, Roberto Mancini, Gabriel Omar Battistuta, il risultato non è stato eccellente per tutti ma ai telespettatori sono piaciuti molto. Mister Allegri sarà il primo ospite della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle e la sua coreografia prevede un tango. La sua compagna perfetta soprattutto per un ballo così sensuale sarebbe stata ovviamente Ambra ma ad accompagnarlo in questa sfida ci sarà la ballerina professionista Roberta Beccarini. Appuntamento a domani, sarà di certo un gran spettacolo.