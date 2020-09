La confessione hot della contessa de Blanck: “Non ho l’intimo, mai usato”

Patrizia sta ancora riflettendo su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 e non solo. Si chiede che effetto abbiano avuto le immagini mostrate in tv sul suo nudo integrale! La contessa de Blanck è preoccupata che sua figlia Giada, possa aver reagito in modo negativo, non avendo la sua stessa ironia. E oggi ne discute con i suoi compagni di viaggio. Pensa ancora a quello che si è visto e si interroga su quello che è successo fuori. Ma spiega anche che potrebbe comunque succedere perchè lei non indossa mai l’intimo! Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta tutti gli altri inquilini. “Quindi anche adesso tu non hai l’intimo” le chiede Stefania Orlando. E la contessa senza troppi giri di parole spiega che non indossa nè le mutande nè il reggiseno. “Non è che non indosso l’intimo adesso che sono nella casa del Grande Fratello, non l’ho mai indossato, è una mia abitudine” ha spiegato la contessa ai suoi compagni di viaggio che hanno ascoltato divertiti.

LA RIVELAZIONE DELLA CONTESSA DE BLANCK AL GF VIP 5

I ragazzi sono molto incuriositi dai racconti di Patrizia che rivela di aver messo l’intimo in pochissime occasioni nella sua vita. Poi spiega di essere ancora molto arrabbiata. “Avete visto che stamattina mi hanno portato la bilancia, hanno paura non mi hanno neppure chiamata in confessionale stamattina, le altre volte appena sveglia già mi chiamavano” ha detto la contessa.

La contessa è ancora inviperita per quello che è accaduto ma alla fine l’ha presa con ironia. E deve stare molto attenta , come le dicono anche gli altri ragazzi. Il fatto che non abbia intimo significa che potrebbe ricascarci e quindi deve fare attenzione quando si spoglia!