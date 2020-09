Fausto Leali verso la squalifica dal GF VIP 5: imperdonabili le sue frasi razziste

In queste ultime ore sui social si è parlato moltissimo di quanto successo nella casa del Grande Fratello VIP 5. Tra i concorrenti regna al momento l’armonia, a parte qualche piccola discussione di poco conto. Ma sabato notte sono successe delle cose che non possono passare inosservate. Vi abbiamo già parlato delle frasi razziste che Fausto Leali ha usato nei confronti di Enock. Frasi che hanno fatto malissimo al fratello di Mario Balotelli e che forse in casa, molti avrebbero dovuto condannare, invece di cercare di difendere Fausto Leali. Ma chi non sembra avere intenzione di perdonare il cantante, che in meno di una settimana ha fatto due imperdonabili errori, sarebbe il Grande Fratello. Secondo quanto rivela in anteprima TVblog, nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi 21 settembre 2020, per Fausto Leali potrebbe arrivare la squalifica.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ARRIVA LA SQUALIFICA PER FAUSTO LEALI?

Al momento questa è solo una indiscrezione ma per oltre 24 ore sui social sono stati tantissimi i telespettatori a chiedere un intervento del Grande Fratello contro le parole di Fausto Leali. Nella casa gli altri concorrenti hanno cercato di spiegare al cantante il motivo per il quale il termine “negro” non va usato ma Leali difende le sue posizioni, non vedendoci nulla di razzista. Ma poi però parla di “razza” appunto, senza rendersi conto di aggravare la sua posizione. Sotto accusa anche l’atteggiamento di alcuni concorrenti, come Andrea Zelletta, che hanno voluto bloccare Enock nel dare le sue spiegazioni per tagliare corto mentre invece forse, c’era bisogno che il ragazzo continuasse a spiegare le sue ragioni.

Molti altri spettatori fanno notare che non c’è del razzismo ma solo una ignoranza nella conoscenza dei termini da adoperare. Il problema è che Fausto Leali è in una casa dove viene visto da milioni di persone e in un periodo delicato come quello in cui viviamo, anche una sola parola fuori posto potrebbe avere delle conseguenze inattese.

Se arrivasse la squalifica per Fausto Leali probabilmente non ci sarebbe bisogno di avere un eliminato, anche perchè in questo periodo difficile pensare di far entrare nuovi concorrenti a gioco iniziato è complicato. Per cui Massimiliano Morra potrebbe restare in casa senza rischiare di dover andare al televoto con un altro vip votato nella puntata di oggi. Vedremo!