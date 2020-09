Maria Teresa Ruta amareggiata per la figlia che cerca sempre uomini troppo adulti (Foto)

Era inevitabile che per Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda i problemi legati alla separazione, all’assenza di Amedeo Goria, entrassero nei discorsi al GF Vip. Dopo le confidenze di Guenda Goria adesso è la conduttrice a raccontare le sue preoccupazioni. La Ruta confida ad Elisabetta Gregoraci che sua figlia è sempre alla ricerca di uomini adulti, troppo adulti per lei. E’ amareggiata, teme che continui a perdersi la spensieratezza che può dare solo la giovane età. La Gregoraci comprende bene entrambe, il problema di Maria Teresa Ruta è sempre riferito al passato. La separazione con Amedeo Goria è storia vecchissima ma quando i loro figli lo capirono avevano 9 e 12 anni. Forse un errore ma alla Ruta è sembrata la cosa migliore da fare, non dire cosa stava accadendo in famiglia, tanto non avevano mai vissuto la quotidianità a caUsa del lavoro di entrambi.

MARIA TERESA RUTA DISPIACIUTA PER SUA FIGLIA, UOMINI SEMPRE PIU’ VECCHI

Le loro domeniche non sono mai state come quelle delle altre famiglie, sempre divisi dal lavoro, fino a quando Maria Teresa e Amedeo si sono lasciati ma senza dirlo a Guenda e a Gianamedeo.

Guenda non ha mai nascosto le difficoltà, le mancanze, l’insicurezza anche oggi che è donna. Ed è di questo che si preoccupa sua madre: la sua ricerca sempre di un compagno troppo grande per lei.

“Per i ragazzi il punto di riferimento sono sempre stata io e la presenza del padre è mancata molto” teme quindi che sua figlia cerchi negli uomini un padre e non un uomo da amare. Sa che si sta perdendo ogni cosa di chi è giovane, quelle cavolate che vanno fatte.

Elisabetta Gregoraci comprende bene Guenda, anche lei non ha vissuto la giovinezza, ha iniziato a lavorare a 17 anni, anche per questo adesso è nella casa del GF Vip, ha bisogno di spensieratezza.