LisolaStore protagonista della quinta edizione del Grande Fratello VIP

Milano, Settembre 2020 – Tante le novità in questa nuova edizione del Grande Fratello VIP che, proprio in questi giorni, ha preso il via. Il programma è uno dei punti di forza dei palinsesti Tv Mediaset dell’autunno (dopo una serie infinita di repliche a causa dell’emergenza coronavirus). Le aspettative sugli ascolti sono molto alte e dovrebbero sostenere la raccolta pubblicitaria della tv generalista di Cologno Monzese.

Tra le tante novità dell’edizione 2020 ci sono anche alcune conferme. E’ questo il caso di LisolaStore, negozio milanese di biancheria per la casa, che ha rinnovato per la seconda volta la partnership con il Grande Fratello VIP, condotto quest’anno da Alfonso Signorini con la partecipazione di Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti.

I prodotti di LisolaStore sono stati scelti per il corredo a disposizione dei concorrenti della quinta edizione del GF VIP, i quali, già qualche mese fa, hanno avuto l’opportunità di provarli, esprimendo commenti molto positivi riguardo alla qualità e alla fattura dei tessuti.

LisolaStore era già stata protagonista del GF VIP quarta edizione, in occasione della quale era stata lanciata la collezione artigianale Lisola by LisolaStore, che include prodotti di eccellente qualità e al 100% Made in Italy. Degli articoli a marchio Lisola fanno parte lenzuola, plaid, piumini da letto, copripiumini e molto altro, disponibili in diversi colori e finiture, che possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale del negozio (lisolastore.it).

In occasione della partecipazione al GF VIP 2020 quinta edizione, LisolaStore ha in serbo altre sorprese: oltre alla biancheria da letto, infatti, il negozio fornirà anche tutti i tessuti necessari per la cucina, con prodotti che si distinguono per qualità e raffinatezza, come per esempio runner, grembiuli, tovagliette all’americana, strofinacci e presine.

Inoltre, LisolaStore metterà a disposizione anche dei comodi e pratici sacchetti per la lavanderia da appendere alle pareti, per favorire ordine e pulizia all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il rinnovo della partnership con il GF VIP rappresenta un importante traguardo per LisolaStore, negozio che, da vent’anni a questa parte, è diventato un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito del settore del tessile. Nel corso del tempo, infatti, la proposta di LisolaStore si è molto articolata, con l’obiettivo di offrire a una clientela sempre più ampia ed eterogenea una gamma di prodotti di alta qualità, ma allo stesso tempo facili da utilizzare nella vita di tutti i giorni e rigorosamente Made in Italy.

