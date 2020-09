La rivelazione di Dayane Mello al GF VIP 5: “Iconize si è dato da solo un pugno in faccia”

E’ in tendenza da qualche ora sui social il nome di Iconize. Il motivo? Una rivelazione fatta da Dayane Mello nella casa del Grande Fratello VIP 5. La modella brasiliana non sapeva che Iconize fosse un ex fidanzato di Tommaso Zorzi e a lui spiega una cosa che ha saputo probabilmente dopo aver conosciuto Soleil Sorge a Pechino Express, lo scorso anno. Le due ragazze sono rimaste in ottimi rapporti e pare che Soleil le abbia fatto una rivelazione che ha lasciato basiti tutti i telespettatori del GF VIP 5. Iconize avrebbe detto a Soleil che a sua volta lo ha riferito alla Mello, che avrebbe finto di subire una aggressione omofoba e si sarebbe tirato anche un pugno in faccia per simulare il tutto. Un racconto che ha lasciato senza parole Tommaso Zorzi ma che non è stato poi molto approfondito a causa del cambio di regia. Sui social però nel giro di pochissimi minuti, il video in questione è diventato virale e sono arrivati decine di tweets che parlano di questo argomento.

QUI LA VICENDA

Nessuno riesce e vuole credere che Iconize possa davvero essersi dato un pugno in faccia per poi raccontare tutto sui social e anche in tv. Marco infatti era stato anche ospite di Pomeriggio 5, e nel programma di Barbara d’Urso aveva raccontato di questa aggressione subita.

ICONIZE HA FINTO UNA AGGRESSIONE OMOFOBA?

I fans del GF VIP sono basiti da questa rivelazione, altri invece pensano che Soleil e Iconize si siano addirittura messi d’accordo nel dire la cosa in questione a Dayane in modo che poi se ne parlasse. Ma si può davvero arrivare a tutto questo? Sui social però molti credono alle parole di Dayane e credono quindi che Iconize sia stato capace di inventarsi tutto.

I pareri sono davvero tanti ma pochi in difesa di Iconize che sembra ricevere solo pesanti accuse un po’ da tutti. Chiaramente bisognerà ascoltare anche la sua di campana e immaginiamo che ce ne sarà modo. Perchè se davvero fosse arrivato a compiere un gesto simile, la cosa sarebbe gravissima.