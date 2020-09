Nella casa del GF VIP 5 si discute sulla relazione di Adua e Gabriel Garko e qualcuno si arrabbia

Che favola volesse dire fiction, è stato abbastanza chiaro a tutti, come era chiarissimo a tutti che Adua del Vesco e Gabriel Garko non fossero mai stati insieme nella vita reale. Ma nella casa del Grande Fratello VIP 5 a quanto pare, Adua non ha ben capito il messaggio di Gabriel che forse, con le sue parole, l’ha invitata proprio a non essere più Adua, ma Rosalinda. L’ha liberata da tutte le menzogne che per anni hanno caratterizzato la loro vita ma a quanto pare, Adua prova ancora del pudore, o forse non sa come comportarsi. Nella casa però, qualcuno vuole approfondire e Fulvio Abbate ad esempio, chiede ad Adua che cosa sono stati realmente lei e Gabriel Garko.

AL GF VIP 5 SI DISCUTE SULLA STORIA DI ADUA E GABRIEL: LEI NON VUOLE PARLARE

Fulvio da questa mattina prova a chiedersi che cosa abbia significato favola nel rapporto tra Adua e Gabriel. Ci vuole andare più a fondo ma a quanto pare Adua non gradisce parlare della cosa, non comprendendo che però forse, con le sue parole, Garko voleva proprio dire che adesso è libera di non fingere.

“La storia con Gabriel è stata una favola. Mi piace definirla come l’ha definita lui. Che patto c’era fra noi? Abbiamo lavorato insieme ed abbiamo fatto delle fiction insieme… Non c’era nessun patto. Preferisco definirla ‘favola’.

Non c’è bisogno di approfondire certe cose, ieri sera lui ha detto tutto. Non mi va di parlarne, soprattutto nel rispetto di altre persone”.

“Ho chiesto semplicemente se era una relazione sentimentale o una relazione schermo, mi ha risposto che era una favola: è una risposta elusiva, non vuol dire niente. Non è un termine chiaro, non so che significa favola”.

Guenda prova a prendere le difese di Fulvio, dicendo che Adua è libera di dire quello che pensa come anche Fulvio è libero di fare delle domande e di meritare una risposta che non sia elusiva. Del suo steso avviso anche Franceska che non capisce perchè trincerarsi. “Lo sapevamo tutti, è qui adesso, potrebbe rispondere” commenta la modella. Le dà ragione Guenda: “Lei deve dire tutto come sta, deve dire di Sgarbi deve sempre dire le cose“. Maria Teresa Ruta invece pensa che Fulvio sia stato troppo aggressivo.

Guenda fa anche notare che però le copertine Adua le faceva, come anche le ospitate in tv per parlare di questa storia. Adesso è al Grande Fratello VIP e deve aprirsi, non trincerarsi dietro a non voler raccontare. La Goria tra l’altro fa notare che favola non vuol dire fingere, per cui forse Adua dovrebbe iniziare a usare anche termini diversi per descrivere qualcosa che non è esistito.