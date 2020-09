Paolo Brosio festeggia il compleanno in ospedale, ha avuto il covid 19

Non è ancora molto chiaro il motivo per il quale Paolo Brosio è ricoverato in ospedale ormai da giorni. Ma dal video che ha postato ieri sulla sua pagina Instagram sembra evincersi il motivo reale che ha portato il giornalista a non entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5. Brosio ha avuto il covid 19? Alfonso Signorini ha preferito non parlare delle condizioni di salute di Brosio anche se i concorrenti del GF VIP in questi giorni si sono chiesti che fine avesse fatto. La contessa ha più volte chiesto agli altri se lo avessero incontrato a Roma nel palazzo in cui si svolgevano gli incontri e i controlli con i tamponi. Pare che in un primo momento qualcuno lo avesse visto, anche se questo discorso non è mai approfondito anche se in molti hanno sospettato che, dopo i tamponi fatti, il giornalista fosse risultato positivo al covid 19. Ed effettivamente dalle parole di Brosio nel video per il suo compleanno, si capisce proprio che è in ospedale per il coronavirus.

PAOLO BROSIO HA IL CORONAVIRUS? LE ULTIME NOTIZIE

Mostrando le immagini di un paio di torte portare nella sua stanza in ospedale, Brosio, ringrazia tutti i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lui. E poi ha commentato dicendo che c’è anche u’altra cosa da festeggiare: il tampone negativo. Quindi questo vuol dire che era in cura proprio per il covid 19 e che adesso è in via di guarigione? Nel video si sente infatti dire da Brosio che sta aspettando adesso anche il secondo tampone, con la speranza che sia negativo anche questo.

Avrà quindi chiesto il giornalista che non si dicesse nulla sulle sue condizioni di salute nella diretta del Grande Fratello VIP 5? Adesso che sta meglio si potrà sapere qualcosa in più? Difficile dirlo. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF VIP e forse Signorini spiegherà che cosa è accaduto, anche perchè ci si aspettano dei nuovi ingressi che però non sono stati confermati.

LE PAROLE DI PAOLO BROSIO SU FACEBOOK

OGGI COMPIO 64 ANNI DA SOLO IN OSPEDALE NEL REPARTO ISOLATO OFF LIMITS ANTICOVID DELL’ ISTITUTO CLINICO CASALPALOCCO DI ROMA 10…

STANOTTE ALLE ORE 2,05 DOPO NOVE TAMPONI NEGATIVI TRE POSITIVI UNA INFEZIONE VIRALE ALLO STOMACO E AI POLMONI SONO TORNATO NEGATIVO DOPO 9 GIORNI DI RICOVERO PROPRIO NEL GIORNO DEL MIO 64 COMPLEANNO INFERMIERA DI TURNO GIORGIA MI HA AVVISATO GRAZIE GIORGIA …”TANTI AUGURI PAOLO SEI NEGATIVO ..” ED IO GIÙ A PIANGERE

OGGI È IL GIORNO PIÙ BELLO DELLA MIA VITA SONO TRISTE FELICE PIANGO RIDO DALLA GIOIA NON HO MAI MOLLATO HO SEMPRE CONFIDATO IN DIO HO PREGATO TANTO MADONNA E SAN PIO …..!

ORA AIUTATEMI AD AIUTARE X OSPEDALE A MEDJUGORIE E PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ POST COVID DA LIVORNO A BERGAMO CON SPOT SOLIDALE SMS 45527 CON AIUTO NAZIONALE ITALIANA CANTANTI

E ancora:

GRAZIE A ALFONSO SIGNORINI MARCO ODONI AI COMPAGNI I RAGAZZI DEL GFVIP CHE MI HANNO INCORAGGIATO IN QUESTI GIORNI TREMENDI DOVE HO VISTO E SENTITO TANTO SOFFRIRE I MALATI VICINI A ME fORZA FORSE CI VEDIAMO DAI NON LITIGATE SIATE SERENI GIOIOSI E PENSATE CHE QUI È DURA PER DAVVERO HO VISTO MORIRE HO VISTO SOFFRIRE VE LO DICO CON IL CUORE IN MANO: SIATE GRATI A DIO PER ESPERIENZA CHE STATE VIVENDO FATENE TESORO E NON VI DIMENTICATE MAI DI PENSARE ALMENO UN MINUTO AL GIORNO AI MALATI A CHI SOFFRE UN ABBRACCIO A TUTTI SPERO DI POTERVELO DARE DI PERSONA SE DIO VORRÀ ORA HO UN ALTRO TAMPONE E POI TORNO A VIVERE