Al GF VIP 5 primo aereo per Elisabetta Gregoraci con un messaggio criptico, è davvero per lei?

Grande enigma oggi nella casa del Grande Fratello VIP 5, il motivo? Il primo messaggio aereo arrivato nel cielo di Roma! I vip sono stati incuriositi dal rumore di un areo passato sulla casa e non sbagliavano perchè c’era un messaggio. A dirla tutta, molto criptico perchè non si è capito a chi fosse indirizzato. Ma a giudicare dalla reazione, sembrava essere un messaggio in codice per Elisabetta Gregoraci che, dopo aver letto il messaggio, ha iniziato a mandare cuori, ridendo con una adolescente innamorata.

MESSAGGIO AEREO SULLA CASA DEL GF VIP 5, PER CHI ERA?

Andiamo per gradi. Che cosa c’era scritto in questo messaggio? La frase è molto particolare: “Sei l’epicentro del mio terremoto” parole molto facili da comprendere ma che non sono, apparentemente, indirizzate a nessuno. La Gregoraci però, dopo aver letto il messaggio ha iniziato a ringraziare ed è per questo che gli altri non si sono posti il problema, comprendendo che probabilmente quello era un messaggio in codice per Eli. Le hanno iniziato quindi a chiedere chi fosse, ma Elisabetta non ha risposto in modo diretto. Sui social i telespettatori del GF VIP 5 quindi hanno iniziato a commentare in modo diverso: c’è chi fa notare che Elisabetta a questo punto ha una persona fuori e che quindi dovrebbe dirlo, smettendo di inciuciare con Pretelli; altri invece sono convinti del fatto che il messaggio non fosse per Elisabetta ma che fosse in realtà per Denis Dosio.

La Gregoraci sembra poi commentare dicendo che questa è una frase tipica che la sua fanbase le dedica spesso e che quindi si tratterebbe di un messaggio dei fans. “Che bello il primo aereo nella casa del Grande Fratello” ha continuato a commentare Eli. Gueda Goria ha scherzato: “Hai qualche minuto per inventarti una scusa” mentre qualcun altro faceva notare che non si può credere che sia la fanpage!

Nel frattempo in casa non sono mancate le frecciate per Pretelli: “Pierpaolo vuole uccidersi adesso” ha commentato Tommaso Zorzi, rientrato da poche ore insieme al gruppo. Domani quindi in puntata ci sarà molto di cui parlare anche perchè Elisabetta potrebbe anche apprendere della confessione che Pretelli ha fatto a Matilde…Come la prenderà?

Tornando al messaggio, generalmente quando una fanbase manda un aereo segue in diretta tutto, in modo da postare anche sui social quanto accade. Cosa che non ci sembra sia successa in questo caso visto che, un’ora dopo i fatti, sul gruppo che sostiene la Gregoraci su Instagram, non c’è traccia di questa sorpresa.

Nessun commento neppure dallo staff che gestisce i profili ufficiali della conduttrice…