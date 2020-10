Sitara e Gianluca Matrimonio a Prima vista Italia 2020: come finisce tra di loro

Mancano ormai pochissimi giorni alla prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in onda su Real Time il 6 ottobre 2020. Non potevamo resistere e abbiamo visto su DPlay Plus i primi due episodi di questa quarta stagione per raccontarvi quello che succederà nella prima puntata! Vi parliamo quindi di una delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a Prima vista Italia, quella formata da Gianluca e Sitara. Il loro percorso nel programma di Real Time è iniziato in modo particolare. Gianluca e Sitara infatti non erano stati scelti ma sono entrati in gioco in un secondo momento. Una delle coppie scelte dagli esperti infatti, alla fine ha deciso di non partecipare al programma. O meglio Maddalena, la futura sposa, avrebbe dovuto scegliere tra il lavoro e il reality e ha scelto di non lasciare la sua attività. Sono subentrati quindi Gianluca e Sitara, una coppia scoppiettante che di certo sarà protagonista di questa edizione 2020 di Matrimonio a prima vista Italia.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: CHI SONO SITARA E GIANLUCA

Sitara Rapisarda, 29 anni, viene da Roma, lavora come cassiera in un ristorante del centro e viveva da sola prima della Pandemia. Poi ha scelto di tornare dai suoi. Decisa e a tratti irascibile: così si presenta Sitara che crede questa sia l’unica occasione per sposarsi. Prima di partecipare al programma pensava lo avrebbe fatto a Las Vegas, con un abito preso in affitto e un celebrante travestito da Elvis. E invece anche lei si sposerà in un bellissimo borgo sul lago di Como.

Gianluca, 30 anni, vive a Firenze ed è un concept artist in digitale. Per lui amore è condivisione, supporto e soddisfazione. Ci sarà una rivelazione inattesa che Sitara farà nella seconda puntata di questa edizione di Matrimonio a prima vista, che potrebbe cambiare anche il corso di questa relazione…Esuberante, allegro, si definisce un marpione…

GIANLUCA E SITARA MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: IL GIORNO DEL MATRIMONIO

Sitara ha scelto di essere accompagnata da sua sorella e lo stesso ha fatto Gianluca, molto emozionato. Ha fatto un regalo speciale a Sitara: ha lavorato una noce di cocco per lei. E anche la cassiera ha fatto un dono speciale al suo futuro marito, un regalo che lo ha molto emozionato. Ha confezionato un album con le foto di lei da bambina. Un dono che ha colpito moltissimo anche la sorella di Gianluca. Il giorno del matrimonio di due ragazzi si sono trovati a loro agio e si sono piaciuti da subito anche se c’è stato grande imbarazzo durante il servizio fotografico. Probabilmente Gianluca si sarebbe lasciato andare maggiormente mentre Sitara era un po’ più emozionata. Molto simpatica anche la telefonata tra Gianluca che che presentato Sitara ai suoi genitori.

GIANLUCA E SITARA MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA: HANNO DIVORZIATO O STANNO ANCORA INSIEME?

Dalle anticipazioni per le prossime puntate abbiamo visto che Sitara ha un certo caratterino e le liti non mancheranno. Ma abbiamo anche scoperto che Gianluca ha una sorta di segreto. Sitara infatti scoprirà che Gianluca stava per sposarsi e cercherà di capire come mai alla fine non lo abbia fatto…Per il momento non possiamo dirvi se Sitara e Gianluca stiano ancora insieme. Infatti sono disponibili in streaming solo i primi due episodi del programma e gli spoiler on line sono pochissimi. Ma vi terremo aggiornati!

Vi ricordiamo che la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 andrà in onda il 6 ottobre 2020 su Real Time.